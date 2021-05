Attozero alza il sipario tra teatro, improvvisazione e danza

Dopo la lunga chiusura, riapre in sicurezza Attozero. Il palco, la platea, le luci, le musiche, gli artisti e tutto lo staff sono già pronti per accogliere il pubblico con tante sorprese, risate e molto altro ancora in una mini stagione indoor. E per l'estate gli spettacoli si trasferiranno in esterno nell'Arena Estiva, nel rispetto di tutte le norme di distanziamento e di contenimento. A seguire il programma completo

Sabato 8 maggio , ore 19.30: FDT Show by Fuori di Testo - https://fb.me/e/1lxHU4kIQ

, ore 19.30: FDT Show by Fuori di Testo - https://fb.me/e/1lxHU4kIQ Domenica 9 maggio , ore 17.00 e 19.30: Mefisto by Improgramelot - https://fb.me/e/1keRzbLLf

, ore 17.00 e 19.30: Mefisto by Improgramelot - https://fb.me/e/1keRzbLLf Sabato 15 maggio , ore 19.30: Storie di Casa Vostra - https://fb.me/e/d5Vrv6Nt3

, ore 19.30: Storie di Casa Vostra - https://fb.me/e/d5Vrv6Nt3 Domenica 16 maggio , ore 19.30: Cabared by Didinò Improvvisazione Olistica - https://fb.me/e/2akPyeEsr

, ore 19.30: Cabared by Didinò Improvvisazione Olistica - https://fb.me/e/2akPyeEsr Sabato 22 maggio , ore 17.30 e ore 19.30: Alice allo specchio, by Officina Danza Studio - https://fb.me/e/2bcGTzEyt

, ore 17.30 e ore 19.30: Alice allo specchio, by Officina Danza Studio - https://fb.me/e/2bcGTzEyt Domenica 23 maggio , ore 17.00 e ore 19.30: Match di Improvvisazione Teatrale, by Improgramelot - https://fb.me/e/MhWr7WXZ

, ore 17.00 e ore 19.30: Match di Improvvisazione Teatrale, by Improgramelot - https://fb.me/e/MhWr7WXZ Sabato 29 e domenica 30 maggio, ore 19.30: La Trappola by Compagnia AttoZero Teatromusicadanza - https://fb.me/e/4YOMEC3eJ

Prenotazioni attive su www.attozero.it e tramite APP o info@attozero.it

