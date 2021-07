Cinema in piazza a Fiorano, grande protagonista Gian Maria Volonté

Ennesimo Film Festival si è appena concluso con grande successo e partecipazione a Fiorano Modenese, e già, in piazza Ciro Menotti si torna al cinema. Da venerdì 9 luglio, alle ore 21, comincia la rassegna "Cinema in piazza", dedicata al grande attore Gian Maria Volontè, organizzata dall’amministrazione comunale con TIR Danza. La rassegna propone sei film in cui l’attore è stato straordinario protagonista, diretto da registi come Elio Petri, Damiano Damiani, Francesco Rosi e Gianni Amelio.

Le pellicole saranno proiettate sul maxi schermo a led in piazza Ciro Menotti, tutti i venerdì dal 9 luglio al 13 agosto. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli anti-contagio.

Il primo film, venerdì 9 luglio, sarà ‘A ciascuno il suo’ del 1967; seguirà il 16 luglio ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e quindi il 23 luglio ‘La classe operaia va in Paradiso’, tutte pellicole dirette da Elio Petri. Del regista Damiano Damiani è invece ‘Quin sabe?’ che verrà proiettato venerdì 30 luglio; seguiranno i film ‘Uomini contro’ di Francesco Rosi il 6 agosto e ‘Porte Aperte’ di Gianni Amelio il 13 agosto.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...