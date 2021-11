"Senza Voce", il documentario dedicato a Stregoni al Circolo Arci di Camposanto

Sabato 6 novembre, a partire dalle ore 19.00 presso il Circolo ARCI Fermata 23 a Camposanto, l'Associazione Fermata 23 APS e il Circolo Musicale Lato B di Finale Emilia, in collaborazione con il Comitato Genitori Scuole Camposanto e con il patrocinio del Comune di Camposanto e il sostegno di Coop Reno Camposanto, presentano la proiezione del documentario "Senza voce - La storia di Stregoni" di Joe Barba.

La trama

La storia della band più grande del mondo. Da Lampedusa a Malmö, da Parigi al Brennero, esiste soltanto una regola: la musica dentro al tuo telefono. La storia di un lungo viaggio attraverso l'Europa, la storia di migliaia di persone senza una voce. Se le nazioni chiudono i confini, noi apriamo i microfoni.

Due anni e mezzo con Stregoni, il progetto musicale di Johnny Mox e Above the Tree, per comprendere ciò che accade all'interno e all'esterno dei confini di un continente che sta vivendo la peggiore crisi politica dalla creazione dell'Unione. Un vero esperimento musicale nei centri di accoglienza e nei club di tutta Europa, che cerca di raccontare cosa succede nelle nostre città. Una "colonna sonora" che raccoglie le voci e i suoni delle persone che lottano lungo i confini del Vecchio Continente.

Il programma della serata

Dalle 19.00: Aperitivo con dj set

Ore 21.00: Proiezione del documentario

A seguire: Talk con Johnny Mox e Above the Tree, fondatori del progetto + dj set

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione Covid19. Ingresso gratuito con tessera ARCI e green pass. Info e prenotazioni a questo link, oppure Luna - 3494260362/Marco - 3454447406.

