Grease al Drive-in di Maranello per una chiusura in grande stile: anche il pubblico si tuffa negli anni '50

Un vero e proprio tuffo nel passato, un salto nei mitici Anni ’50 americani con proiezione di film al Drive-in esattamente come allora. Chiusura alla grande con una festa - venerdì 18 settembre alle ore 20.30 con “Grease - Brillantina” diretto da Randal Kleiser nel 1978 protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John - per la rassegna cinematografica estiva presso l’Arena Gremiole a Gorzano di Maranello, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Maranello e da ATER Fondazione che ha curato la programmazione, e che si è rivelata un grande successo molto apprezzato dal pubblico.

Non soltanto la proiezione del mitico musical, ma anche il contest ‘Back to the ‘50s”. Ovvero gli spettatori che lo desiderano potranno andare al cinema vestiti in stile Anni ’50: i tre migliori costumi saranno premiati con 2 ingressi omaggio a testa per la stagione cinematografica 2020/2021 dell’Auditorium Ferrari di Maranello (i nomi dei vincitori saranno comunicati sui canali social - Facebook e Instagram – dell’Auditorium nei giorni successivi).

Per immergersi ulteriormente nell'atmosfera degli anni di “Grease”, sarà presente in Arena una Cadillac degli anni '50 e il chiosco dell'Arena proporrà, per chi vorrà, menù a tema.

Costo del biglietto d’ingresso: 5 euro per tutti. Per informazioni telefono 348-1544905, mail auditoriumferrari@gmail.com; per prenotazioni www.shop.maranello.it