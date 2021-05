Cinema, riprende la programmazione di Sala Truffaut

La programmazione di sala Truffaut riprende i consueti appuntamenti settimanali. Martedì 4 maggio alle 19.30 c'è la programmazione esclusiva di Collective di Alexander Nanau e mercoledì 5 e giovedì 6 maggio, alle ore 19.45, la programmazione esclusiva di Nuevo Orden di Michel Franco, Leone d'Argento a Venezia.

Collective, che ha avuto due candidature agli Oscar, indaga sulla corruzione del sistema sanitario in Romania negli ultimi anni, partendo dal terribile incendio nel locale di musica Club Colectiv a Bucarest che, il 30 ottobre 2015, causò, sul posto, 27 morti, e molti ricoverati con ustioni negli ospedali della città. Qualche tempo dopo il numero è più che raddoppiato, fino al totale di 64 vittime. Dall'indagine di due giornalisti investigativi emergono dati sempre più inquietanti: l'utilizzo di disinfettanti annacquati, l'acquisto di prodotti scadenti, la corruzione e gli schemi di personale arricchimento di medici, dirigenti ospedalieri e ditte farmaceutiche. Ma il Ministro alla Sanità continua a negare ogni responsabilità e ad assicurare il pubblico che tutto è in ordine. Ma i due giornalisti non mollano l'osso... Un documentario costruito come un thriller investigativo di ottima fattura: informativo, avvincente e coinvolgente.

Nuevo Orden è un'opera cruda e spietata che celebra la morte della speranza. In una lussuosa villa in Messico si sta festeggiando un matrimonio tra due giovani. E' presente l'alta società e la ricchezza si nota in ogni minimo dettaglio. Una gabbia dorata che tiene al di fuori il disagio e il malessere della classe più povera che ha finito di subire le scelte del governo e decide di reagire con forza. Nella festa irrompono alcuni manifestanti che cominciano a sparare e a stravolgere la tranquillità all'interno di quelle mura di ipocrisia e denaro. La città intanto viene messa a soqquadro da aspre rivolte seguite da un Colpo di stato militare. Cadaveri nelle strade, truppe che marciano e sparano su vittime innocenti, ostaggi torturati per avere riscatti dalle famiglie. Un ritratto brutale e provocatorio di una rivoluzione che sottolinea la disparità sociale ed economica, richiamando film come Parasite e La notte del giudizio.

