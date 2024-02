"Come i promessi sposi hanno fatto fatto l'unità d'Italia" al Centro Culturale Teatro Guiglia

"Alessandro Manzoni e il Risorgimento Italiano. Come I Promessi Sposi hanno fatto fatto l'unità d'Italia" è il titolo della conferenza che la prof.ssa Donata Ghermandi, socia della Società Dante Alighieri, terrà sabato 17 febbraio alle 16,30 al Centro Culturale Teatro Guiglia in via Francesco Rismondo 73 a Modena. L'iniziativa, promossa dal Comitato di Modena dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano in collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana sezione di Modena sarà introdotta da Mariano Brandoli direttore del Comitato di Modena dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

A chiusura delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte dell'autore de I Promessi Sposi, ricorso lo scorso 22 maggio 2023, l'appuntamento di sabato è un'occasione per riscoprire il messaggio politico, pedagogico e religioso che sottende il capolavoro manzoniano. Un romanzo che ha davvero fatto l'Italia o, per meglio dire, ha fatto gli italiani. Raccontando la storia come un'inedita epopea degli umili che ci dice tantissimo sulla nostra storia, sul nostro carattere nazionale, sul cattolicesimo liberale dell'autore e sul senso di giustizia che, secondo Manzoni, deve valere per tutti, grandi e umili, vincitori e vinti. Sullo sfondo del principio cardine che informa di sé tutto il romanzo: il principio di autodeterminazione dell'individuo, della responsabilità individuale di ogni essere umano e del carattere imprescindibile della libertà di scelta: un messaggio di straordinaria attualità che il cattolico liberale Manzoni ci consegna attraverso le sue pagine immortali.