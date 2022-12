Protagonista il mandolino , "Aspettando il Natale" alla Madonna del Murazzo

Nuovo appuntamento di Protagonista il Mandolino, rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, e concorso internazionale, organizzata dall'Associazione Ensemble Mandolinistico Estense APS con il Patrocinio del Comune di Modena e della Galleria Estense. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Giovedì 22 dicembre 2022 ore 20:45 presso il Santuario Beata Vergine del Murazzo, Strada Cimitero San Cataldo, 111 Modena, ingresso libero, sarà di scena l'Ensemble Mandolinistico Estense diretto dal M°Roberto Palumbo a presentare il concerto Aspettando il Natale! Ai brani strumentali si alterneranno quelli vocali eseguiti dal noto tenore Andrea Cesare Coronella, uno degli ultimi allievi del M° Luciano Pavarotti, che vanta numerose esibizioni nei maggiori teatri italiani ed internazionali. Saranno eseguite celebri melodie per le celebrazioni del Natale, inframmezzati da famosi brani strumentali fra cui il Concerto di Natale di Corelli, l'Aria sulla IV corda di Bach e la Pastorale di Barbella.

Il programma del Concerto dell'Ensemble Mandolinistico Estense è articolato sull’alternanza di pregevoli esecuzioni di celebri brani classici trascritti per i “plettri” – secondo una consuetudine che, durante la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha contraddistinto le orchestre a plettro come l’importante cerniera di divulgazione della musica colta verso un pubblico che non aveva facile accesso ai grandi teatri – e quelle di brani originali composti per questo organico. In un epoca in cui la funzione divulgativa ha perso la sua preminenza, il particolare timbro dei plettri, dovuto all’uso delle corde doppie e alla tecnica esecutiva del tremolo, consente di intraprendere un percorso di ricerca espressiva offrendo originali e stupefacenti interpretazioni.