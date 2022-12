Concerto per Quartetto d'archi e chitarra sola per la XI rassegna "Protagonista il Mandolino"

Secondo appuntamento di Protagonista il Mandolino, rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, e concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense APS" con il Patrocinio del Comune di Modena e della Galleria Estense. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Il programma di questa edizione della rassegna dedica attenzione alla compagna per antonomasia del mandolino, la chitarra e infatti il concerto a cui si potrà assistere Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 18,00, con ingresso libero, presso l'Auditorium della Corale Rossini, in via Livio Borri 30 a Modena, sarà interpretato dalla chitarra di Leonardo Lospalluti insieme al quartetto d'archi AlterAzioni che presenta Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Giacomo Battista alla viola e Donatella Milella al violoncello.

Il concerto propone una suggestiva rilettura delle pagine musicali più conosciute, da Vivaldi alle corti spagnole di Boccherini, dalla brillantezza del teatro di Mozart a quello delle passioni della Cavalleria di Mascagni fino ai contemporanei Morricone e Piazzolla in un contrasto fra tradizione e innovazione in cui i colori delle corde pizzicate della chitarra si fondono nei caldi timbri del classico quartetto d’archi.

Articolato e trasversale rispetto a epoche e generi musicali, il programma si declina in brani originali ma anche in riadattamenti appositamente realizzati per questa formazione. Nella scelta del nome il gruppo suggerisce un preciso orientamento nel senso della “diversificazione” musicale, a sottolineare come la musica possa essere un luogo ideale di incontro e scambio tra mondi e culture diversi, tra loro legati a doppio filo, come del resto confermato dalla collaborazione con artisti di fama internazionale, ma anche un canale privilegiato di comunicazione nella società complessa che viviamo.

Chitarrista, mandolinista, compositore, direttore d'orchestra, Leonardo Lospalluti ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio Piccinni di Bari come allievo di chitarra di Linda Calsolaro, brillante allieva di Andrés Segovia. Si perfeziona per la chitarra con i maestri Oscar Ghiglia, Alirio Diaz, Ruggero Chiesa, e risulta vincitore di prestigiosi concorsi chitarristici nazionali ed internazionali. A partire dagli anni 2000 si dedica alla composizione e direzione di orchestre a plettro, caratterizzate dalle chitarre e dai mandolini. Tra il 2001 e 2007 è stato direttore dell’orchestra a plettro del Conservatorio Piccinni di Bari, che ha seguito nei suoi concerti in Italia e all'estero. Ha collaborato con diversi incarichi per la realizzazione di produzioni discografiche, tra cui Mandolini all’Opera, Mandolini al Cinema, Melodie dolenti 1 e 2, I suoni del barbiere, Charles Avison (after Scarlatti). Da alcuni anni tiene le masterclass di musica di insieme presso il Festival Internazionale della Chitarra di Mottola (Ta) e al Festival Internazionale del Mandolino di Avigliano (Pz). È docente di chitarra del Liceo Musicale Domenico Cirillo di Bari.

Il Quartetto d'archi AlterAzioni nasce dall’esigenza di offrire al pubblico un programma articolato e trasversale rispetto a epoche e generi musicali, proponendo anche brani nati per altre formazioni e successivamente adattati per questa formazione. Nella scelta del nome il gruppo suggerisce un preciso orientamento nel senso della “diversificazione” musicale a sottolineare come la musica possa essere un luogo ideale di incontro e scambio tra mondi e culture diversi, tra loro legati a doppio filo, come del resto confermato dalla collaborazione con artisti di fama internazionale, ma anche un canale privilegiato di comunicazione nella società complessa che viviamo. Quartetto di formazione classica che tuttavia sperimenta vari generi musicali sia come ensemble che come singoli, proponendo un repertorio particolarmente vasto con musiche che spaziano da autori classici quali Bach e Mozart, ad autori del ‘900 quali Morricone, Beatles, Piazzolla. Numerose le collaborazioni teatrali con nomi di fama internazionale e dal 2007 la collaborazione alle produzioni teatrali con il Centro Diaghilev diretto da Guido Pagliaro (Le direzioni del racconto, Vallisa 2009-2016; per Teatri Abitati, Le Lingue del Sud, Teatro van Westeraut di Mola di Bari, 2009-2016). Recentissima la collaborazione con l’attore Edoardo Siravo nell’Ulisse di Giovanni De Feudis, testo dedicato all’attualissimo fenomeno delle migrazioni.

Il quartetto AlterAzioni è composto da musicisti che vantano una pluriennale attività concertistica orchestrale e cameristica a livello nazionale, affiancata da una altrettanto intensa attività didattica. Già ospite di numerose manifestazioni nazionali ed internazionali collabora regolarmente con le amministrazioni comunali e con enti privati riscuotendo unanime consenso di pubblici e di critica, non trascurando l’impegno sociale come dimostra il legame che ha fin dalle sue origine con l’A.I.L., Associazione Italiana Leucemie.