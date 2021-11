Chiesa del voto, prove musicali aperte al pubblico verso il concerto di Santo Stefano

“O come, all ye faithful” (venite, fedeli)! È con questo caloroso invito che avranno inizio una serie di eventi proposti dalla Cappella Musicale durante le domeniche di avvento alla Chiesa del Voto. I fedeli, infatti, sono invitati ad assistere a prove aperte al pubblico volute e guidate dal Maestro di Cappella Daniele Bononcini, inserite nel progetto di valorizzazione della Chiesa del Voto, sostenuto da Fondazione di Modena, Bper banca, Caprari spa e CLAL.

La prima iniziativa, prevista per domenica 28 novembre dalle 15.30 alle 16.30, è una prova aperta tenuta dalla Schola gregoriana Ecce, diretta dal M° Luca Buzzavi. Il pubblico potrà ascoltare i canti gregoriani più famosi tipici del tempo di Natale, seguendo la prova/laboratorio attraverso un sussidio creato appositamente e con materiale multimediale proiettato. La Schola gregoriana Ecce è una realtà formata da giovani cantori e appena costituita grazie alla collaborazione tra AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori), la diocesi di Ferrara-Comacchio e il Polo Museale dell’Emilia-Romagna; ha lo scopo di mantenere viva la pratica del canto gregoriano e contribuirne alla diffusione, la ricerca e lo studio.

Nelle tre domeniche successive, i cori della CMDM eseguiranno, in prova, parti del programma del Concerto di Santo Stefano 2021. Dato il grande successo dell’edizione passata – seguita in diretta TV da oltre 15mila persone, senza contare le repliche – il programma di quest’anno prevede nuovi carols inglesi, diversi da quelli ascoltati precedentemente: dai più tradizionali e famosi ad altri più particolari e inediti, soprattutto in Italia, e di difficile esecuzione.

Domenica 5 dicembre, nella prova aperta dal titolo “A child is born in Bethlehem”, si ascolteranno i Pueri Cantores e Juvenes Cantores della Cattedrale che proporranno una selezione di carole natalizie. La realtà dei Pueri e Juvenes Cantores, unica in regione – e con pochi riscontri analoghi a livello nazionale – presente in Cattedrale dal 1999, è composta da oltre trenta giovani cantori. Questa prova aperta è un’occasione per far conoscere una realtà particolare ed accogliere nuovi bambini e ragazzi che abbiano voglia di fare un’esperienza corale divertente ed appassionante, ma, allo stesso tempo, di alto livello insieme a loro coetanei.

Domenica 12 dicembre sarà la volta della Schola Polifonica della Cattedrale, realtà attiva dal 1992, che canta in cattedrale durante le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo in occasione delle principali solennità dell’anno liturgico. Anche in questo caso, la prova aperta al pubblico sarà una prova generale del concerto di S. Stefano, dove si ascolteranno brani natalizi in inglese e in italiano.

L’ultima domenica di avvento la prova aperta avrà come titolo “Joy to the world”: i solisti della Cappella Musicale proveranno carols natalizi in ottetto e in quartetto. Le voci protagoniste saranno quelle dei soprani Maria Francesca Rossi e Vittoria Giacobazzi, i contralti Erica Rompianesi e Martina Lolli, i tenori Luca Colombini e Marco Guidorizzi e i bassi Marco Bernabei e Antonio Lorenzoni.

Ci sono molteplici ragioni per partecipare a queste iniziative: oltre ad essere occasioni per assistere alle prove delle varie compagini della Cappella Musicale, ed eventualmente prendere contatto con i Maestri per entrare a farne parte, aprono la possibilità di vedere la bellissima Chiesa del Voto immersi nell’atmosfera dei canti natalizi. Dopo un anno di convenzione fra la Cappella e il Comune di Modena per la cogestione della Chiesa, ci stiamo impegnando per creare sempre più iniziative che la rendano fruibile al pubblico modenese.

Un ultimo ma fondamentale motivo per non perdersi questi eventi è la possibilità di ascoltare in anteprima estratti del Concerto di Santo Stefano del 26 dicembre 2021 in Duomo, evento giunto alla ventiseiesima edizione e ormai radicato nel cuore dei modenesi, come ogni anno calorosamente invitati a unirsi al gioioso concerto.

Tutte le prove aperte si svolgeranno alla Chiesa del Voto dalle 15.30 alle 16.30; l’ingresso è libero e gratuito