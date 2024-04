Al parco del laghetto di Modena Est appuntamento per imparare ad andare in bici senza rotelle

Vorreste insegnare ai vostri figli ad andare in bici o a migliorare, ma avete qualche difficoltà? Proviamoci insieme. L'appuntamento è per l'11 maggio alle 16: tra qualche gioco, musica e buona compagnia magari sarà più facile. Portate le vostre bici, anche di diverse altezze, per fare delle prove insieme.Ci sarà la possibilità di provare gratuitamente anche qualche bici Cargo.

L'evento, organizzato dal Comitato Cittadini di Modena Est, si svolge nel parcheggio vicino al Laghetto di Modena Est, vicino la ferrovia e la vecchia Bocciofila. L'iscrizione è obbligatoria su https://forms.gle/JE66STEcjpEWK7Qq6.