"Spazi eletti": l'ultimo racconto nel parco di Villa Gandini

Si concluderà domani, giovedì 6 agosto, la rassegna 'Spazi Eletti' dopo averci accompagnato per tutto il mese di luglio. Per il gran finale voleremo in Marocco, trasportati dal racconto fotografico nelle terre berbere di Roberto Zanni, che insieme ad un gruppo di ciclisti ha attraversato l'Alto Atlante per raggiungere la suggestiva Marrakech in bicicletta. Il viaggio nasce dall'ispirazione data dal libro "Viaggio in Barberia", in cui nell'ormai lontano '68 lo scrittore Luciano Bianciardi ed il fotografo Ovidio Ricci partirono da Tripoli a bordo di una Fiat 125 con lo stesso obiettivo.

La partecipazione all'evento nel parco della biblioteca di Villa Gandini, previsto per giovedì sera alle ore 21.15 è ad ingresso libero. Resta obbligatoria la prenotazione al numero 059 416157. Nel rispetto delle misure di sicurezza il numero di ingressi sarà contingentato, è prevista una replica alle 22.30. In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi.



