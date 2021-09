“Public speaking”, concerto tra melodramma e avanguardia

Si intitola “Public speaking” il concerto nato dalla collaborazione tra la compositrice e cantante Camilla Battaglia e il compositore e musicista Luca Perciballi in programma sabato 11 settembre alle ore 21 alla Torre del Centro musica del Comune di Modena in via Morandi 71.

L’appuntamento, a capienza ridotta nel rispetto delle normative anti-contagio, è a ingresso gratuito su invito, previa prenotazione, e per accedere alla location è necessario esibire il Green pass (cartaceo o digitale). Per prenotare il proprio invito è possibile consultare il sito oppure i canali Facebook e Instagram del Centro musica.

Quella che andrà in scena alla Torre è una performance musicale elettroacustica concepita a partire da una meditazione sulle strategie formali e sulle prospettive storiche aperte in Occidente dal melodramma: una forma di teatro musicale, dirompente rispetto alle prassi del tempo, in grado di armonizzare le istanze della musica, della parola, della scenica e dell’espressione, creando un’alternativa alle prassi polifoniche complesse e aprendo la strada per l’omofonia accompagnata del Barocco. Senza voler rappresentare un omaggio alla tradizione operistica italiana, quindi, il lavoro vuole rielaborare alcune modalità di comunicazione e di forma ispirate al melodramma arcaico per mettere in scena una performance elettroacustica in cui voce, testo e musica si fondono.

Informazioni sul concerto anche via telefono (059 2034810) e posta elettronica centro.musica@comune.modena. it

