"Pulcetta dal naso rosso" il 20 novembre in scena al Teatro Troisi

Si apre domenica 20 novembre 2022 alle ore 17 al Teatro Troisi di Nonantola la stagione “Teatro Ragazzi” proposta da ATER Fondazione e dal Comune di Nonantola. Il primo spettacolo in cartellone è “Pulcetta dal naso rosso” di e con Valentino Dragano di Kosmocomico Teatro.

Pulcetta dal naso rosso

Il protagonista della storia è Pulcetta, clown in un circo. È anche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire in un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che incontrerà, fino a chiedere informazioni alla Luna, e scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui.

Età consigliata: dai 4 anni

BIGLIETTERIA TEATRO MASSIMO TROISI

Viale Rimembranze 8, Nonantola (MO)

ORARI

Martedì dalle 16.00 alle 19.00

Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Nei giorni di spettacolo del TEATRO RAGAZZI la biglietteria aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI

E’ possibile effettuare prenotazioni tramite:

e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it

telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria

messaggio WhatsApp al numero: 333 2401798

VENDITA ONLINE: su www.vivaticket.com