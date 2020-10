Quadricromie 2020, a Camposanto tutte le domeniche di ottobre un tour alla scoperta della street art

A partire da domenica 4 ottobre e per tutte le domeniche del mese, i volontari dell'associazione Fermata 23 APS di Camposanto condurranno una serie di tour guidati alla scoperta delle opere di street art disseminate per il paese.

Un'occasione aperta a tutti per scoprire, fotografare e saperne di più sulle oltre venti opere realizzate dal 2009 a oggi nell'ambito della rassegna di muralismo Quadricromie e che costituiscono un vero e proprio "museo a cielo aperto", preziosa testimonianza artistica nel cuore della bassa modenese.

L'iniziativa chiude la decima edizione di Quadricromie, che ha visto la realizzazione del ritratto della partigiana Lucia Sarzi sulla facciata della scuola media di Camposanto da parte dell'artista comacchiese Riccardo Buonafede.

La rassegna è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Khora Lab e l'Amministrazione Comunale di Camposanto e gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, di Anpi Sezione Camposanto e Modena, e della Fondazione Famiglia Sarzi nonché del sostegno di Smurfit Kappa e del Comune di Camposanto.

L'appuntamento è per domenica 4, 11, 18 e 25 ottobre alle ore 17.30 davanti alla sede dell'associazione Fermata 23 (via Marconi 37, Camposanto). L'iniziativa è organizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e distanziamento ed è obbligatorio prenotare al numero 3494260362.