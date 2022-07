"Quando la banda passò", torna il Festival a Modena e San Felice

Quando la banda passò, torna il Festiva! Dal 22 al 24 luglio, a Modena e a San Felice, la 27^ edizione dell'evento che vede protagoniste le bande musicali da parata e spettacolo

Torna il Festival che, dagli anni '90, valorizza l'arte della musica in movimento. Con la partecipazione di varie bande musicali da parata e spettacolo, con gruppi artistici na-zionali e internazionali, sabato 23 e domenica 24 luglio torna il Festival "Quando la banda passò..." - Modena Marching Fest, a cura di Music in Motion - Ronca-glia's Band e realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, col Patrocinio di Regione Emilia-Roma-gna. Provincia di Modena, Comune di Modena e Comune di San Felice sul Panaro, in collaborazione con Modenamoremio.

Il programma

Si comincia venerdì 22 luglio alle ore 18.30 con un'anteprima, una parata per le vie di San Felice sul Panaro della showband olandese JUBAL Drum & Bugie Corps di Dordrecht. Poi Sabato 23 luglio il festival approda in città, dalle ore 17.30, con la parata delle bande nel centro storico di Modena. Si prosegue alle 21 con lo spettacolo finale, con caroselli e coreografie, in Piazza Roma. Il weekend si concluderà poi con lo spettacolo anche a San Felice sul Panaro, domenica 24 luglio, presso lo stadio alle 21.

L'evento sarà dedicato anche al sostegno e alla piena ripresa dei progetti musicali e "sportivi" avviati sul territorio come quello dei "Marching KIDS" (la prima esperienza di "progetto marching band" in Emilia-Romagna che, negli anni scorsi, aveva coinvolto centinaia di allievi della Scuola Primaria "Muratori" di San Felice sul Panaro) nonché del gruppo "Blue Stars Majorettes" e della "Drum Line Red Planets".

In particolare, i proventi concorreranno a finanziare l'acquisto di nuove uniformi, costumi, accessori e strumenti musicali necessari per la ripresa delle varie attività. Dagli anni '90 il primo Festival del genere in Italia, l'evento si caratterizza per la valorizzazione dell'arte della musica espressa dalle bande musicali da parata e spettacolo, le Marching Show Bands e i Drum Corps. Ogni estate, per anni, centinaia di giovani musicisti e dancers (majorettes e color guards) provenienti da tutto il mondo si sono contesi anche il Challenge, il trofeo che ha premiato le migliori performances.