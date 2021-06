“Quando passa Nuvolari”, inaugura la rassegna di spettacoli in Piazza XX Settembre

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, invita con piacere l’affezionato pubblico alla prima serata della rassegna “Note di stelle” che si terrà domani, martedì 8 Giugno, alle ore 21.30 in Piazza XX Settembre, straordinariamente illuminata per l’estate da uno scintillante tetto di luci.

In scena “Quando passa Nuvolari”, originale spettacolo musical teatrale presentato da Àkos Associazione Culturale, in cui i Sould Out & Friends insieme allo Special Guest Andrea Govoni omaggiano l’Emilia Romagna e Modena, esprimendo la passione e l’amore per la Terra dei Motori, attraverso i testi e le canzoni dei nostri più amati cantautori e degli artisti internazionali, insieme a curiosi aneddoti.

La serata vuole essere un’anteprima per prepararci all’arrivo del Motor Valley Fest, terza edizione della manifestazione dedicata a tutti gli appassionati dei brand delle due e quattro ruote più ambiti al mondo, che avrà Modena come palcoscenico dall’1 al 4 Luglio.

Si ringrazia la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.

Durante tutte le serate, si prega di rispettare le normative anti-Covid e le norme anti-assembramento vigenti, oltre ad ulteriori prescirizioni predisposte dall’organizzazione.

