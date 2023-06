Quarantenna 1. In piazza a Fiorano il Festival musicale di Radio Antenna 1

Venerdì 9 e sabato 10 giugno, il Quarantenna 1 Festival torna a Fiorano Modenese e lo fa con due appuntamenti musicali in anteprima nazionale: il nuovo tour del cantautore Giancane e lo spettacolo live che unisce la musica di Murubutu con le illustrazioni di “Roby il pettirosso”.

Nell’ambito del calendario del “Sempre Maggio Fioranese”, venerdì 9 giugno, alle ore 21.00, sul palco di piazza Ciro Menotti arriva Giancane con il suo “Tutto male tour 2023”, in cui presenterà il suo nuovo album da solista, che arriva a distanza di sei anni dal suo “Ansia e Disagio”. I brani del cantautore romano sono anche la colonna sonora della serie Netflix «Questo mondo non mi renderà cattivo» ideata da Zerocalcare, dopo il successo di "Strappare lungo i bordi".

Sabato 10 giugno, dalle ore 21.00, l'ospite di Quarantenna1 Festival sarà invece Murubutu con “Storie d’amore illustrate”, spettacolo live che unisce la musica del rapper emiliano alle illustrazioni di Ernesto Anderle detto “Roby il pettirosso”.

Lo show sarà l’occasione per presentare in anteprima il libro “Storie d’amore con pioggia”, uscito a maggio per edizioni Beccogiallo, in cui i racconti musicali di Murubutu (alias Alessio Mariani) vengono rappresentati, con stili e tecniche differenti, dal disegnatore trentino.

Prima e dopo i concerti Radio Antenna 1 & Friends DJ Set. L’ingresso è gratuito.

Quarantenna1 Festival è organizzato da Radio Antenna 1, in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa, Fiorano Free Music, Locusta Booking e Django Music e con il contributo del Comune di Fiorano Modenese.

La manifestazione fa parte del progetto “Fiorano Sonora” sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all'Opera 2023”.