Al via il quarto ed ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica “Natale a Cavezzo 2023”

Il quarto ed ultimo appuntamento della Rassegna Concertistica “Natale a Cavezzo 2023” si terrà Lunedì 25 dicembre 2023 alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, in via di Mezzo 3, a Disvetro di Cavezzo.

Il protagonista della serata sarà il Fortress Gospel Choir che, sotto la direzione di Anna Ferrari e l’accompagnamento al pianoforte di Luca Bosi, ci proporrà un suggestivo “Concerto di Natale” all’insegna dei grandi classici natalizi in versione gospel.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

RDM Fortress Gospel Choir

Nasce nel 2015 presso la Scuola di Musica Euphonia di Modena sotto la direzione artistica del Maestro Anna Ferrari.

Conta 20 elementi e propone un frizzante contesto sonoro dalle Blue notes degli Spirituals, passando per ritmi swing, fino al Gospel contemporaneo con contaminazioni RnB e Pop.

La loro missione è vivere la musica di insieme come momento di gioia e scambio oltre che di crescita e armonizzazione. Durante prove e concerti si vivono i significati e valori propri della “Cultura Gospel” come la pace, la condivisione, la co-costruzione, l’accoglienza multiculturale e l’armonia con un coinvolgimento attivo e di scambio col pubblico. L’Esperienza concertistica degli ultimi anni, oltre ad allietare le piazze di Modena e provincia con l’immancabile appuntamento di Natale e in occasione di festival come Stuzzicagente e Coriamo, vanta alcune partecipazioni importanti come “Gospel Together” al Teatro di Bomporto del 2018 con il Pastore Nehemiah H. Brown, i numerosi concerti di beneficenza a Modena e Bologna in collaborazione con il movimento Francescano, nel 2019 il concerto a sostenere la comunità Nigeriana, nel 2022 in collaborazione con il gruppo Amigdala Istant Movie quartieri di Modena e il concerto di beneficenza a favore di LILT con testimonianza di Alessandra Pederzoli ad aprile dell’anno scorso.

Da quest’anno prende parte anche al “Mass Gospel Choir”, formazione di 40 coristi per lo spettacolo di Natale al Teatro Comunale di Modena.

Anna Ferrari

Di estrazione polifonica, procede con gli studi di Canto a Modena presso l’Accademia di Musica Moderna e si affina in Tecnica Vocale Afroamericana e Tecnica Jazz studiando con il Maestro Nehemiah H. Brown, direttore e docente della Florence Gospel School di Firenze.

Successivamente turnista e assistente di Direzione del Pastore in Italia, California e in Germania. Dal 2014 ad oggi conduce Seminari di Canto Moderno, Canto Afroamericano, Gospel e di musica di insieme: ha ideato il laboratorio di ‘Voce Espressiva’ integrando alla tecnica musicale l’esperienza del training sull’ascolto e la consapevolezza del canale espressivo.

Ha collaborato come interprete in diverse realtà musicali emiliane tra cui Jazz & Gospel Trio con Irene Robbins, nota cantante americana di Bologna, Bossa Soul Quartet a Modena, il progetto ‘From Spiritual to Gospel’ insieme al pianista e arrangiatore Giovanni Marani, collaboratore di Mogol.

Dal 2013 ad oggi ha inoltre prestato la sua voce in numerosi progetti di registrazione tra i quali: “The long road to freedom”; con Faith Gospel Choir e Pastor Brown, “Voci per il terremoto” di Kenneth Bailey, “The snow” con Rita de Cillis, cantautrice milanese, cantante e arrangiatrice corale per “Il mio nome è nessuno” di Nevruz Jocu e gli Ep autoprodotti “Wanna beat” del panorama newsoul e “Mantra”, album di musica meditativa insieme con il polistrumentista e yogi Marcello Monti.

Ad oggi è una vocal coach per solisti e cori, direttrice e insegnante presso Euphonia More than Music di Modena, Direttrice del coro Gospel Urbano “Fortress Gospel Choir” e dal 2023 del “Faith Gospel Choir” di Carpi, nonché del “Mass Gospel Choir”, progetto di 40 coristi in tournée con “Christmas Time” e lo spettacolo “Looking for freedom”, debuttato l’estate del 2023 presso l’elegante cornice di Palazzo dei Pio a Carpi.

La rassegna concertistica “Natale a Cavezzo 2023” si è sviluppata in quattro appuntamenti musicali con lo scopo di diventare un cammino di attesa al Natale in compagnia di programmi musicali di alta qualità.