Il duo queer pop Queen of Saba in concerto all'OFF di Modena

“Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù. Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contronatura. Medusa è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila e cerca di tracciare una strada mai percorsa prima” (Queen of Saba).



"Medusa", pubblicato il 13 ottobre, è il secondo album dei Queen of Saba, anticipato dai singoli "Pesca Noche", "Lingua in Fiamme", “Cagne Vere” feat. BigMama e “Rave in the Casba", brano inserito nella playlist Equal Italia di Spotify, manifesto di una musica e di un attivismo che non vogliono stare alle regole del mainstream, “Piccola Inutile” e “ACAB (Amami Come Ameresti Bambi)” feat. Willie Peyote, il duo queer pop è pronto a portare live la dirompente carica fluo della sua Medusa. Un'energia quella che i Queen of Saba portano sui palchi fatta dalla volontà di superare i limiti in una contaminazione in continuo movimento, una miscelànea di musica, messaggi e artivismo.

Sabato 16 dicembre i Queen of Saba porteranno il loro nuovo album all'OFF di Modena. Ad aprire il concerto saranno i Trust the Mask. Apertura ore 22.30, live ore 23.00. Biglietti 10 euro+ddp, riservato ai soci STOFF.

Queen of Saba

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Duo elettronico con un'anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Debuttano dal vivo nell’aprile 2019. Dopo la pubblicazione di 5 singoli in inglese, a giugno 2021 pubblicano “Fatamorgana”, album di 9 tracce in italiano. Nell'ottobre 2023 il duo pubblica il secondo album "Medusa" distribuito da Believe. All'interno dell'album il gruppo vanta collaborazioni con artisti come Willie Peyote, BigMama e Ganoona. Dopo un'intensa attività live in Italia e all'estero il gruppo si prepara a presentare il nuovo lavoro in un tour nei club.