"Quel che resta", all'Auditorium di Maranello prosegue la stagione teatrale 2023/2024

Uno spettacolo di prosa originale e suggestivo, liberamente ispirato al romanzo "L'isola dei senza memoria" di Y?ko Ogawa. Con “Quel che resta” della Compagnia Gruppo L’Albatro/ Teatro dei Venti – inserito nell’ambito del progetto ‘Teatralmente – Teatri della Salute’ -prosegue giovedì prossimo 18 gennaio alle 21 la Stagione teatrale 2023/2024 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico 5 euro.

Sul palco ci sono Luca Bartoli, Elisabetta Borille, Sara Camellini, Antonio Congedo, Giulio Ferrari, Gilberto Gibellini, Francesca Nardulli, Maria Chiara Papazzoni, Marcello Padovani e Patrizia Vannini. La voce fuori campo è di Massimo Don. La regia è affidata a Oxana Casolari, Danilo Faiulo e Francesca Figini, mentre la drammaturgia è di Damiana Guerra e Teatro dei Venti. La supervisione artistica è di Stefano Tè.

Percorso di creazione nell’ambito del progetto di Teatro e Salute Mentale è sostenuto dal DSM – DP dell’AUSL di Modena, dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese e dalla Fondazione di Modena all’interno di “Abitare Utopie II edizione”. “Quel che resta” ha debuttato il 3 maggio 2022 nell’ambito di Trasparenze Festival X edizione.

Sinossi

In un tempo non definito, ci fu detto che dovevamo abbandonare le parole e i ricordi contenuti in esse. Ci furono concessi trenta giorni per prendere congedo dalle parole. Ma un gruppo di persone, di sognatori oserei dire, decisero di non arrendersi e di rifiutare il processo. Per fare questo individuarono un rifugio e, portando all'interno tutto il necessario per sopravvivere, vi si rinchiusero. Con la speranza che, restando al suo interno, il processo di eliminazione delle parole non li avrebbe toccati. Quello che state per vedere sono gli ultimi trenta minuti del trentesimo giorno.

Gruppo l’Albatro

Il Gruppo l’Albatro è nato nel 2009 a partire dal Laboratorio “Il volo dell’Albatro”, promosso dalla collaborazione tra Sportello Social Point Modena e Teatro dei Venti. Fin dall’inizio si è configurato come un progetto aperto a utenti dei servizi di salute mentale e altri partecipanti interessarti a fare un percorso di inclusione attraverso il teatro. Il Gruppo ha portato in scena gli spettacoli “Il Draa-go” (2009), “Fuori Pista” (2010-2012), “Nelle cose di tutti i giorni” (2014), “Humanitas” (2015-2016), “Woyzeck – ogni uomo è un abisso” (2018-2019). Nel 2021 il gruppo ha partecipato ai progetti “Grida tra le mura”, creazione originale del Teatro dei Venti per AGO Modena Fabbriche culturali, e “Kaspar”, esito del progetto Kaspar Machine, co-finanziato da Creative Europe. Dallo stesso anno il progetto è sostenuto dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il percorso permanente continua con incontri settimanali e periodi di prove intensive in prossimità delle repliche degli spettacoli, con il sostegno del DSM-DP dell’Ausl di Modena, all’interno del progetto regionale Teatro e Salute Mentale.

'Teatralmente'

Grazie al Protocollo d’Intesa ‘Teatro e Salute Mentale’ sottoscritto dagli Assessorati regionali alla Cultura, alle Politiche Giovanili, alle Politiche per la Legalità e alle Politiche per la Salute, si è costruito un terreno comune per la valorizzazione del Teatro, elemento di benessere psichico e soprattutto di crescita individuale e collettiva. Si tratta di una vera e propria stagione teatrale che intende promuovere le compagnie operanti nei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna.

La biglietteria è aperta di mercoledì dalle 10 alle 12.30, negli orari di programmazione del cinema, il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello stesso, online su www.vivaticket.com. Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com oppure telefonando al numero 0536/943010 negli orari di apertura della biglietteria. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.