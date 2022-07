Note di Passaggio, il Quintetto Ghèlvent alla Corte di Villa Boschetti

Mercoledì 13 luglio alle ore 21:30 presso la Corte di Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Il programma della serata, raffinato e divertente, propone uno stimolante confronto Francia-America sul repertorio del Novecento per quintetto di fiati, con le eleganti ricercatezze timbriche di Ibert e Milhaud, le contaminazioni blues nella "Summer Music" di Samuel Barber e gli sfrenati ritmi latinoamericani di Julio Medaglia.

Si esibirà il Quintetto Ghèlvent, formato da Lorenzo Minelli al flauto, Orfeo Manfredi all'oboe, Michele Fabbrica al clarinetto, Enrico Bassi al fagotto e Giovanni Campanardi al corno, tutti strumentisti tra i 20 e i 22 anni di età, laureati con lode nei conservatori dell’Emilia Romagna. Formatosi nel 2018 nel contesto dell’Avos Project di Roma, fin dall’inizio il Quintetto prepara il proprio repertorio con i docenti del corso Nicola Campitelli e Andrea Tenaglia e segue masterclasses con Alessandro Carbonare, Giorgio Mandolesi, Andrea Oliva, Calogero Palermo. Partecipa nel 2019 al Trapani Summer Festival e nel 2020 all’Estate Musicale a Nocera Umbra e a Chieti Classica, esibendosi anche in sestetto con Mario Montore al Pianoforte. L’intento del gruppo è quello di dare vita all’importante repertorio per quintetto di fiati, una formazione spesso messa in secondo piano nonostante le sue particolari possibilità timbriche ed espressive.

L’ingresso è libero e senza prenotazione. In caso di maltempo, il concerto si sposterà nella Sala Grande di Villa Boschetti.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di San Cesario sul Panaro, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it