Quintetto di Ottoni per il quarto concerto della rassegna musicale “Dall’alba ai tramonti”

Il quarto concerto della rassegna musicale “Dall’alba ai tramonti” avrà luogo Martedì 10 agosto, alle ore 18, presso la Località Fellicarolo, Rifugio “I Taburri” di Fanano.

Protagonista della serata sarà l’imperdibile Quintetto di Ottoni, costituito da Marco Vita e Matteo Fiumara alle trombe, Maikol Cavallari al corno, Damiano Drei al trombone e Fausto Civenni alla tuba che presenterà “Romagna Brass”, un piacevolissimo programma all’insegna delle pagine più famose di tutti i tempi trascritte per ottoni.

Tutti i concerti di “Dall’alba ai tramonti” sono ad ingresso libero.

Vista la particolarità delle sedi dei concerti, l’organizzazione di tutti i sei appuntamenti musicali non prevederà la presenza di sedute: pertanto si consiglia di presentarsi muniti di coperte o teli per potersi sedere negli spazi adibiti.

I Romagna Brass sono un quintetto attivo ormai da dieci anni, il cui obiettivo è quello di portare il pubblico a scoprire da vicino e senza filtri la musica plasmata dagli ottoni. I componenti del gruppo si sono conosciuti nelle aule del conservatorio e lì hanno condiviso la loro crescita musicale e personale.

I componenti del gruppo, provenienti dagli studi nei conservatori “G. Verdi” di Ravenna , “G. Martini” di Bologna e “F. Venezze” di Rovigo, si sono specializzati sia individualmente che a livello collettivo con importanti professori d'orchestra ed insegnanti come: A. Lucchi (Orchestra Accademia di S. Cecilia Roma), C. Quintavalla (Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), Max Sommerhalder (docente presso la Hochschule für Musik di Detmold in Germania), Gabor Tarkövi (Berliner Philarmonic), Joe Alessi (New York Philarmonic) e con tutti i membri del Gomalan Brass Quintet.

I componenti del gruppo collaborano singolarmente con diverse orchestre, quali l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra dell'Accademia della Scala, l'Orchestra Regionale della Toscana, l'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Accademia Filarmonica di Bologna, l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e l'Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino.

Il quintetto si è esibito in importanti manifestazioni musicali quali: “Voci e Organi dell’Appennino” (Associazione Organi Antichi Bologna), “Notte Oro” (Ravenna), Vespri di San Vitale per il Ravenna Festival.

Per informazioni telefonare al numero 0536 68696 o inviare una email all’indirizzo info@fanano.eu