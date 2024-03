Alla scoperta della fisarmonica con il Quintetto PentAccordion

Intero 8€, ridotto 3,50€ per gli under 26 e gli over 65

Prosegue la Rassegna Concertistica “Dal Duo al Quintetto” con il sesto appuntamento in programma domenica 17 marzo alle 17 al Teatro "W. Facchini", in Piazza del Popolo a Medolla.

Il concerto, dedicato alla scoperta dello strumento della fisarmonica, vedrà come protagonista il Quintetto PentAccordion, composto da Alessandro Ambrosi, Roberto Caberlotto, Gianni Fassetta, Gilberto Meneghin e Nicola Milan, tutti fisarmonicisti di chiara fama.

Il programma della serata “Di scena e di danza…” vedrà l’alternarsi di diverse trascrizioni celebri per questo affascinante strumento con brani scritti appositamente per il Quintetto PentAccordion: partendo da alcune danze appartenenti al primo romanticismo, il programma prevederà poi l’esecuzione di alcune tra le più celebri composizioni di Piazzolla, Battiston e lo stesso Caberlotto, componente del Quintetto PentAccordion.

Guidato dal piacere di suonare insieme, il Quintetto PentAccordion è promotore della nascita e dello sviluppo di un nuovo repertorio per fisarmonica, pensato per diffondere la conoscenza di questo particolare ed affascinante strumento. Questo è reso possibile grazie ad un programma musicale che alterna brani ideati dalla collaborazione con diversi compositori a musica scritta dagli stessi componenti del quintetto.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.

I protagonisti del concerto

Alessandro Ambrosi è fisarmonicista, compositore e arrangiatore. Inizia lo studio della fisarmonica sotto la guida di G. Fassetta e si diploma al Conservatorio di Trento con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Si perfeziona poi al Royal Danish Academy of Music di Copenaghen e all’Accademia Fisarmonicistica Italiana di C. Jacomucci presso Urbino/Amsterdam. Collabora con importanti organici orchestrali come l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia o del Teatro Carlo Felice di Genova. È inoltre co-fondatore di diversi ensemble cameristici.

Roberto Caberlotto ha studiato fisarmonica con Ivano Battiston e composizione con Bruno Coltro, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Firenze. Si è perfezionato poi con Hugo Noth e Joseph Macerollo. È stato solista di fisarmonica con l’Orchestra d’archi italiana e l’Ensemble Zandonai di Trento ed ha collaborato con l’Orchestra Regionale della Toscana. Ha preso parte alle prime assolute di opere di diversi compositori italiani, tra i quali Ennio Morricone. Pubblica per la casa editrice Curci ed è docente di fisarmonica e cultura musicale presso la Scuola Musicale Il Diapason di Trento.

Gianni Fassetta ha iniziato lo studio della fisarmonica con il maestro Elio Boschello e si è perfezionato con F. Lips e W.Zubintskj. Vincitore di diversi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Con il “Piazzollandotrio” ha vinto il Concorso Internazionale “Amadeus” 2000. Ha collaborato come solista con diverse orchestre e diversi compositori hanno scritto per lui. Nel 2018 ha collaborato alla realizzazione della musica composta per le colonne sonore dei film Van Gogh tra il grano e il cielo e Il ladro di cardellini. È direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival.

Gilberto Meneghin si è diplomato in fisarmonica presso il Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti e la lode ed in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Padova. Ha frequentato corsi di perfezionamento con I. Battiston e H. Noth. Svolge un’intensa attività concertistica ed un’attività didattica per la Scuola Comunale “F. Sandi” di Feltre e l’Associazione “Amici della Musica” di Villorba. È direttore del coro polifonico “NuovoRinascimento” di Quero e direttore artistico del concorso di Composizione MANTICeVOCE. Ha preso parte alle prime assolute di opere di diversi compositori italiani, tra i quali Ennio Morricone. Pubblica per la casa editrice Curci.

Nicola Milan pianista, fisarmonicista e compositore, inizia con lo studio del pianoforte e successivamente della fisarmonica diplomandosi al Conservatorio di Mantova sotto la guida di E. Zajeç. Ha fondato il “QUINTETO PORTEÑO” con il quale ha inciso i CD “Decarisimo” omaggio ad A. Piazzolla e “Desiderata”, che segna il debutto di Nicola Milan come compositore e arrangiatore. Ha inoltre inciso “Quinteto Porteño With Strings” con musiche originali arrangiate per Quintetto e orchestra d’archi e “Come una figura nella nebbia” per pianoforte. Su invito della Diocesi di Concordia-Pordenone ha scritto una cantata scenica dal titolo “Fratelli Tutti” ispirata all’omonima enciclica di Papa Francesco ed accolta con grande entusiasmo.

La rassegna

La rassegna concertistica di musica classica “Dal Duo al Quintetto”, che è organizzata dal Comune di Medolla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è strutturata in sette appuntamenti musicali che diventano particolari occasioni di incontro con interpreti e solisti per conoscere il grande repertorio strumentale. Tutti i concerti, che ci accompagneranno fino ad aprile 2024, si terranno di domenica e avranno luogo presso il Teatro Facchini di Medolla con inizio sempre alle ore 17.