Plastic Free, un sabato di raccolta con i volontari

Sabato 18 febbraio alle 14.00 Plastic Free invita la cittadinanza ad ad aiutare per prendersi cura dell'ambiente e della città: "Vieni ad aiutarci insieme agli altri volontari per ripulire l'ambiente dai rifiuti abbandonati!".

"Se non hai mai partecipato ad iniziative del genere non preoccuparti: si tratta di un'attività tranquilla e adatta a tutti. Vi chiediamo solo di portare un paio di guanti da lavoro e consigliamo di indossare scarpe adatte.

Noi forniremo i sacchi per la raccolta e le pinze per evitare di chinarsi e di toccare i rifiuti in plastica che raccoglieremo.

Durante tutta l'attività potrete fare affidamento sui referenti di Plastic Free che sono disponibili anche a dare informazioni prima dell'iniziativa".



Plastic Free è un'associazione nata nel 2019 e conosciuta in tutt'Italia che si batte per un mondo più pulito e un'ambiente più sano. A tutti i volontari che parteciperanno si richiede l'iscrizione all'evento tramite il sito di Plastic Free così da poter organizzare al meglio l'attività: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3260/18-feb-modena.