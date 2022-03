Bambini e ambiente, al Parco XXII Aprile una raccolta rifiuti per i più piccoli

Raccogliere i rifiuti abbandonati tra gli alberi e, al tempo stesso, assumere consapevolezza sull’importanza di rispettare il territorio del proprio quartiere e, più in generale, gli spazi pubblici. Sono i principali obiettivi dell’iniziativa di carattere ambientale per i più piccoli in programma giovedì 31 marzo, dalle 17 alle 18.30, al parco XXII aprile, e a cui è possibile iscriversi gratuitamente inviando una mail all’indirizzo info@associazionemodi.it. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Modi in collaborazione con Comune di Modena e Quartiere 2, sarà replicato nei due giovedì successivi, il 7 e 14 aprile.

In particolare, il percorso itinerante – educativo è riservato a bambini da 8 a 12 anni, che diventeranno così i protagonisti di una passeggiata, “attiva e informativa”, di un’ora e mezza nell’area verde della Crocetta. Ogni gruppo sarà costituito da un massimo di 10 bambini e a ogni partecipante saranno consegnati il gilet catarifrangente, i guanti e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Inoltre, saranno disponibili anche le pinze per la raccolta di materiale potenzialmente pericoloso.