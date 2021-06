Giornata Mondiale dell'Ambiente, la raccolta Plastic-Free arriva sul Secchia

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, è in programma una grande giornata di pulizia del fiume Secchia e dei suoi Comuni. Per partecipare all’iniziativa è necessario essere equipaggiati con guanti da giardinaggio, con la propria borraccia e con un abbigliamento adeguato. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Ad organizzare l'evento sono le Associazioni dei Comuni di Cavezzo, Concordia s/S, Mirandola, San Possidonio e San Prospero. Per maggiori informazioni: CEAS «La Raganella» e mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it. Tel: 0535 29724 – 713 - 507 - 787. Instagram : ceas_laraganella.

Cavezzo

Il ritrovo è previsto per le ore 9.15 presso il parcheggio di Ponte Motta. Con la partecipazione di: A.T.C. Modena1, Guardie Ecologiche di Legambiente e Protezione civile.

Concordia

Il ritrovo è previsto per le ore 9.15 presso il Piazzale Tanferri. Con la partecipazione di: Guardie Ecologiche Volontarie, Gruppo Plastic-Free, ProLoco e Protezione Civile.

San Possidonio

Il ritrovo è previsto per le ore 9.15 presso Piazza Andreoli. Con la partecipazione di: AVPC, Associazione Cave di Budrighello, AIMAG e Associazione Simone Catellani.

San Propspero

Il ritrovo è previsto per le ore 9.15 presso il ponte di San Martino Secchia. Con la partecipazione di: Guardie Ecologiche Volontarie e Protezione Civile.

