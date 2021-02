Giornata del Ricordo, continua la rassegna del Comune di San Cesario "Raccontami la Storia"

Continuano a San Cesario gli appuntamenti con la rassegna Raccontami la Storia: in occasione della Giornata del Ricordo, il videoracconto “Il ricordo e il silenzio” di Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di Allacciati le Storie, approfondirà le vicende legate alla data del 10 febbraio per comprendere la tragedia del confine orientale e le esperienze vissute dagli italiani di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. Il videoracconto sarà disponibile dalle ore 19 del 10 febbraio sulla pagina Facebook del Comune di San Cesario, della Biblioteca Comunale di San Cesario e sul canale Youtube del Comune di San Cesario.

Raccontami la Storia è la nuova rassegna curata da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli, esperti di public history, di Allacciati le Storie. Dopo Da San Cesario ad Auschwitz, primo appuntamento della rassegna di incontri di Public History e Il ricordo e il silenzio, la serie continuerà con gli appuntamenti legati alla Giornata internazionale della donna e alla Festa della Liberazione.

“Non possiamo negare agli eventi del calendario civile la giusta importanza, nonostante il periodo che stiamo vivendo – il commento dell’assessore alla Cultura Sofia Biondi - Quella del confine orientale è una vicenda che va affrontata con storici e professionisti che con competenza possono analizzare e presentare in maniera oggettiva quei fatti. Insieme ad Allacciati le Storie approfondiremo un tema che per la nostra provincia è molto sentito, vista la presenza del campo di Fossoli che nel dopoguerra ha accolto centinaia di profughi giuliani, istriani e dalmati in quello che venne rinominato Villaggio San Marco. Non possiamo dimenticare eventi che sembrano lontani ma che in un’ottica nazionale sono, invece, molto vicini”.