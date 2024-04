Racconti e fiabe in Piumateca

Nuovo appuntamento con la rassegna "Piumastorie": sabato 6 aprile alle 16.30, a cura dei volontari dell'associaizone Bugs Bunny, appuntamento con narrazioni per bambini dai 3 anni in su alla Piumateca di Piumazzo, in piazza Falcone e Borsellino.

“Piumastorie e? una rassegna di sei incontri mensili, per la promozione della lettura per le bambine e i bambini dai 3 anni in su - ricorda l’assessore alla Cultura, Leonardo Pastore -. La lettura ad alta voce ha un importante ruolo nello sviluppo dei piu? piccoli, da un punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale, linguistico, e socioculturale. Le storie e le emozioni che vivono i personaggi dei racconti, infatti, aiutano i bambini e le bambine a dare un nome alle proprie emozioni e, di conseguenza, ad affrontare ostacoli e paure.La lettura, inoltre, stimola la creativita? e la memoria. Insomma, leggere ad alta voce e? il modo piu? efficace per fare appassionare i piu? piccoli ai libri, e i libri ci aiutano a preparare i bimbi ad affrontare la vita”.