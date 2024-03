Racconti, voci e simboli nella visita teatralizzata alle Sale Storiche del Comune

Le parole, i simboli, le storie grandi e anche le storielle che hanno attraversato le Sale storiche del Palazzo comunale di Modena sono il tema della visita guidata teatralizzata in programma domenica 10 marzo in due turni, alle 15.30 e alle 17.30.

La visita dura circa quaranta minuti; poiché i posti sono limitati a un massimo di 25 persone per turno, è necessario prenotarsi sul portale visitmodena.it. Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita. Il ritrovo dei partecipanti è al primo piano di Palazzo comunale, salendo dallo scalone d’onore, un quarto d’ora prima dell’orario della visita.

Nella visita, intitolata “Le storie che abbiamo in comune. Racconti delle Sale storiche e di altri narratori”, gli attori Hendry Proni, Loredana Averci e Beatrice Cevolani animano e raccontano la sala degli Arazzi e quella del Fuoco, il Vecchio Consiglio e la sala di Rappresentanza con le parole che sono state pronunciate, o avrebbero potuto esserlo, proprio in quegli spazi al tempo in cui erano usati come studio del sindaco, per le riunioni del Consiglio o come archivi del Comune. La narrazione è arricchita da canti e racconti fantastici che affrontano la difficoltà e le gioie della vita in comunità affiancando le descrizioni storico-artistiche della guida.

L’appuntamento è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo.