"Radici e Ali", tempo di qualità per genitori e figli al Parco Amico di Sassuolo

Inizierà giovedì prossimo, 6 maggio, presso il Parco Amico di Braida a Sassuolo, il ciclo di sette incontri di laboratorio teatrale rivolti a genitori e figli da 3 a 6 anni e da 7 a 10 anni, organizzato dal Centro per le Famiglie di Sassuolo in collaborazione con l’Associazione Quinta Parete dal titolo “Radici e Ali”. Un tempo di qualità, da dedicare alla relazione genitori-figli per nutrirla e conoscere l'altro da vari punti di vista. Gioco, libertà espressiva, messinscena e attività di gruppo sono alcune tra le parole chiave del laboratorio.

Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì del mese di maggio (6,13,20,27) e i primi tre giovedì del mese di giugno (3,10,17), e saranno distinti due turni: 1° turno, dalle 16.45 alle 17.45, per famiglie con bambini 3-6 anni; 2° turno, dalle 18 alle 19 per famiglie con bambini 7-10 anni. L’iniziativa è a partecipazione gratuita ma occorre iscriversi. In caso di pioggia gli incontri verranno annullati. E' possibile iscriversi ad un solo appuntamento per volta.

Info e iscrizioni: Centro per le Famiglie sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24, 0536 880680, centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it