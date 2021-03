Su Rai Radio1 alla scoperta del dialetto di Pavullo

Nuovo appuntamento, lunedì 15 marzo alle 10.35 su Rai Radio1 con le Casellanti e i dialetti italiani. Insieme alla casellante Nicoletta Simeone, gli ascoltatori scopriranno il dialetto di Pavullo, località in provincia di Modena, nell’Appennino tosco-emiliano. Il primo ospite sarà Giovanni Marzoli, che con la sua parlata simpatica e bonaria accoglierà la casellante con una serie di modi di dire caratteristici di Montecuccolo, la frazione da cui proviene, e ricorderà che il dialetto, quando lui era bambino, era quasi vietato, perché ritenuto sconveniente e poco educato. Infatti gli adulti, se dovevano comunicare ad esempio con il medico di famiglia, utilizzavano sempre l’italiano, molto più elegante e “rispettoso”.

Seguirà poi una gita a Montecuccolo, che dista solo due chilometri da Renno, altra frazione di Pavullo. Qui ad attendere la casellante ci sarà Andrea Pini, un vero esperto di proverbi, con i quali intratterrà gli ascoltatori. Ma non solo: per chiudere la puntata in bellezza, intonerà anche una ninna nanna dolcissima, di quelle così antiche, che ormai nessuno canta più.