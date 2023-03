Radio Torlindao: a San Prospero lo spettacolo tratto dal testo di Aldo Palazzeschi

Si intitola Radio Torlindao lo spettacolo ricco d’azione, fatto di circo, teatro di figura, uso creativo di oggetti e scenografia, che andrà in scena venerdì 17 marzo alle ore 20.45, all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, nell’ambito del cartellone di TiPì.

Ispirato al testo allegorico “Il Codice di Perelà” di Aldo Palazzeschi, lo spettacolo di e con Amalia Ruocco, e con Francesco Bocchi e Laura Bruni, concentra il racconto su quelle che, nel testo, vengono indicate come “Alcune Personalità Cittadine”, figure rappresentative dei principali poteri sociali, “maschere” grottesche che sembrano avere senso solo in virtù del prestigio acquisito all’interno del sistema. A esse si contrappongono i “Normali”, creature amorfe, senza fronzoli o decorazioni, che svolgono le più semplici mansioni della quotidianità. A generare scompiglio, l’arrivo di uno “Straniero”: un Uomo di Fumo che, senza alcuno sforzo né volontà, diventa presto oggetto di attenzioni, lodi e privilegi. Complice di questa irrazionale ascesa è Radio Torlindao, (voce di Federico Faggioni), mezzo di comunicazione di massa vecchio stile che incarna in pieno i contemporanei universi social e mediatici. Il passaggio dell’Uomo di Fumo, la cui irrazionale ascesa viene invertita con altrettanta insensatezza in men che non si dica, sembra non sortire alcun effetto sugli usi e costumi di Torlindao… o forse no.

Uno spettacolo ironico, dinamico e coinvolgente, in cui l’espressione artistica si moltiplica per dare vita a personaggi e creature fantastiche, in cui gli artisti si esibiscono con danze mescolate ad acrobazie intorno e sulla struttura scenografica, arricchite da elementi di teatro di figura.

La rassegna teatrale di TiPì è promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.La biglietteria è aperta lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli.Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.Consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato e il profilo Instagram stagione.tp.