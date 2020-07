A Polinago non può mancare il raduno 2&4 Ruote d'Epoca

A Polinago torna l'atteso appuntamento con la manifestazione 2&4 RUOTE D'EPOCA, giunta all'8^ edizione. L'iniziativa - imperdibile per collezionisti, espositori, appassionati di mezzi storici - è prevista per DOMENICA 2 AGOSTO in Corso Roma, dalle ore 08.30. Per l'occasione, sarà distribuita una cartolina realizzata espressamente per l'evento, con annullo filatelico speciale di Poste Italiane spa.

Sarà distribuito il pranzo al sacco. La manifestazione, organizzata da Pro Loco Polinago con la collaborazione del Gruppo Alpini di Polinago, si svolgerà nel rispetto dei protocolli contro il contagio da Covid-19. Per informazioni: 339 8866776