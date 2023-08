Motori, a Fiorano il 26° Raduno di Auto Storiche

È passato un anno dalla 25° manifestazione Autostoriche Fiorano 2022, evento che ha avuto un importante successo con tanti partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Come sempre siamo orgogliosi di contribuire ad accrescere la cultura e la passione Motoristica unita alla cultura del lavoro, del territorio e dell’arte del comune di Fiorano Modenese e della nostra Regione. Questo 2023 (come da sempre la prima domenica di Settembre), il giorno 3 settembre 2023 parte la manifestazione.

Festeggeremo 26°Autostoriche Fiorano, con un bel programma. Come sempre sarà una sorpresa, tanti anniversari di auto e luoghi importanti, la prestigiosa e consueta opera d’arte consegnata ad ogni equipaggio che quest’anno sarà particolarmente speciale come forma. Costruito con il coraggio e una grande voglia, inventando cose non scontate, per riprenderci la nostra voglia e passione nel fare e la voglia di stare insieme.

Ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Ciro Menotti Fiorano Modenese per iscrizione ed esposizione delle Automobili con il saluto delle autorità e degli organizzatori, momento culturale motoristico e artistico.

Ore 11.00 Giro turistico sfilata via del centro, visita di una eccellenza nel territorio, visita Nuovo stabilimento Tecnoferrari intrattenimento culturale e musicale “esperienze di lavoro” la storia dell’automazione della ceramica, il connubio la Macchina altre Macchine.

Ore 12.30 Pranzo Ristorante tipico, Agriturismo unico nel suo genere, momento di Musica e voce Classica con L’artista di fama internazionale Claudio Mattioli. Partecipate numerosi per trascorrere insieme un giorno speciale. Come di consueto lasciamo spazio alla curiosità, sarà tutto una sorpresa.

Vi aspettiamo a Fiorano Modenese!

Info e prenotazioni al 0536/844764 –e-mail: autostorichefiorano@gmail.com