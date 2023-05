Nel weekend a Maranello arriva il quinto raduno internazionale di A112 Abarth

In arrivo a Maranello, in Piazza Libertà, il quinto raduno internazionale delle A112 Abarth che si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio. L’evento è organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse con il patrocinio del Comune di Maranello. Il raduno delle auto coinvolgerà la parte rialzata di Piazza Libertà: per permettere lo svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 19:00 di sabato 6 maggio alle ore 9:00 di domenica 7 maggio.

L'Autobianchi A112 Abarth è una utilitaria sportiva prodotta dal 1971 al 1985. Presentata al Salone dell'automobile di Torino, nell'ottobre 1971, la "A112 Abarth" ebbe un immediato riscontro di pubblico. Oltre alla vistosa livrea rosso corsa, contrastata dal nero opaco del cofano e delle fasce sottoporta, la differenza più importante con la normale A112 era rappresentata dal motore abbondantemente rivisto. Ottenne un immediato successo di vendite, destinato a perdurare per quasi tre lustri: un caso molto raro tra le auto sportive derivate dalla grande serie.

L'utilizzo nelle competizioni seguì immediatamente la messa in vendita della vettura e proseguì ininterrottamente per quasi vent'anni. Le A112 Abarth vennero impiegate in tutte le categorie sportive a ruote coperte, da uno sterminato numero di piloti professionisti o dilettanti, conquistando un palmarès complessivo impressionante. Attualmente sono largamente utilizzate nelle gare in salita o nei rally riservati alle vetture storiche.