La fisarmonica di Raffaele Damen al Teatro troisi di Nonantola

Domenica 4 dicembre alle ore 17:00 presso il Teatro Massimo Troisi di Nonantola si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il fisarmonicista Raffaele Damen, musicista impetuoso e sensibile, già ospite di numerosi festival internazionali, dedicatario di molti brani scritti dai compositori della scena musicale attuale; sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai1, Sky, Tv8.

Il programma del concerto spazia attraverso quasi quattro secoli di musica: si inizia con il celebre Concerto Italiano di Bach e, attraverso il capolavoro di Ligeti "Musica Ricercata", si arriva a "Studio Celeste", brano in prima esecuzione di Danilo Comitini, per chiudere infine con "Passing", pagina virtuosistica del 2012 scritta da Martin Lohse, che sfrutta tutti i registri e le potenzialità timbriche e combinatorie della fisarmonica.

Fisarmonicista impetuoso e sensibile, queste qualità caratterizzano il fisarmonicista Raffaele Damen. Le sue abilità e il suo entusiasmo per la musica gli sono valsi numerosi premi, tra cui Val Tidone, Stresa, Luigi Nono, Premio Abbado. Numerosi i festival nazionali e internazionali che lo hanno già ospitato, come: Accademia Filarmonica Romana, Radio3 Suite, Istituto Italiano di cultura di Amsterdam e Parigi, “Accordéons-nous” di Mons, PIF Castelfidardo, Società Filarmonica di Trento, Amici della Musica di Udine, Società Amici della Musica di Ancona. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai1, Sky, Tv8. Ha collaborato con musicisti del calibro di Claudio Pasceri, Luisa Sello, Sonia Bo, Danilo Comitini, Roberta Pandolfi e Anastasiya Pertryshak. Ha inciso per Stradivarius, Ema Vinci, DaVinci Publishing.

L'ingresso è libero, senza prenotazione. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Nonantola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci.

Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it