Zocca, la musica fa meraviglia con il concerto per organo e tromba di "Armoniosamente"

Una musica che suscita meraviglia: per il repertorio ricercato, i virtuosismi degli strumenti ad aria, la capacità degli esecutori di coinvolgere chi ascolta. È un concerto per stupire quello per organo a quattro mani e tromba in programma a Zocca, sabato 8 agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù.

Protagonisti della serata, che fa parte del calendario di “ArmoniosaMente”, sono gli organisti modenesi Stefano Pellini e Stefano Manfredini e il trombettista Francesco Gibellini che proporranno pagine rare di musica per organo a quattro mani e la musica barocca dei grandi tedeschi Händel, Bach e Telemann nei brani eseguiti per organo e tromba.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.