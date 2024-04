Uno sguardo sull'attualità e i diritti umani con la rassegna cinematografica "Castelmondo"

Al via sabato 6 aprile, fino al prossimo 11 maggio, al cinema multisala di Castelfranco Emilia la rassegna cinematografica a ingresso gratuito “Castelmondo”, che porta sul territorio documentari selezionati dai festival di tutto il mondo, su attualità e diritti umani, selezionati dalla rivista “Internazionale” e da CineAgenzia.

“Come amministrazione promuoviamo questa rassegna, ospitandola nel cinema della nostra città, per raccontare la complessità del nostro tempo, attraverso storie esemplari e senza filtri e offrire a cittadine e cittadini strumenti concreti per leggere l’attualità” - commenta l’Assessora Sarah Testoni.

La proiezione inaugurale di questo sabato, alle 17, introdotta dall’Associazione Assopace Palestina, porterà sul grande schermo del cinema di Castelfranco il film “Praying for Armageddon”, che nell’anno delle elezioni usa presenta una sconvolgente denuncia dell’impatto di predicatori e lobby evangeliche su democrazia e politica estera statunitensi, che si rivela di straordinaria attualità nell’illuminare cause e ripercussioni del recente drammatico conflitto Israele-Hamas.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 aprile con la proiezione del film “20 days in Mariupol", che racconta la guerra in ucraina e le drammatiche immagini dalla città assediata che sono valse al reporter ucraino Mstyslav Chernov il premio Pulitzer 2023 e a inizio marzo 2024 il Premio Oscar per il “Miglior Documentario”.

La rassegna “Castelmondo” proseguirà sabato 4 maggio per parlare di Cina, con l’inquietante “Total trust”, che mostra come Pechino usi sorveglianza, tecnologia e censura per isolare e reprimere brutalmente ogni dissenso e si concluderà l’11 maggio, a più di un anno dalle rivolte iraniane per l’assassinio di Mahsa Amini, con la proiezione di “Seven winters in Tehran”, che ricostruisce l’emblematica drammatica vicenda di un’altra giovane donna, e la sua battaglia contro una società patriarcale.