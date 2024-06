Il grande cinema di Cannes al Cineporto: in luglio quattro proiezioni per una rassegna d’autore

Alcuni tra i migliori film premiati nell’ultimo decennio a Cannes con la Palma d’oro “sbarcano” al Cineporto dell’Emilia-Romagna per una rassegna di proiezioni, “Cine-Palmes”, che porta nell’hub di Fiorano Modenese quattro capolavori autoriali del cinema internazionale. La programmazione si svolge in altrettanti martedì di luglio: prende il via il 9, con la visione del pluripremiato Autonomia di una caduta, e continua nelle successive serate del 16, del 23 e del 30. Appuntamento sempre alle ore 21 nella struttura all’avanguardia di via Braida 22-24-26; online, sul sito www.cineportoemiliaromagna.it, è già possibile acquistare i biglietti per un percorso partecipato che punta a offrire una vera e propria esperienza culturale di alto livello.

“Cine-Palmes” rappresenta un’occasione speciale per riscoprire opere di valore premiate appunto al Festival francese di Cannes, che hanno dunque un posto nella storia del cinema contemporaneo, ma non si limita a questo. Oltre alla proiezione dei film, infatti, la rassegna promossa dalla casa di produzione Scarabeo Entertainment propone un momento di confronto e approfondimento sulle stesse pellicole grazie alla presenza in “sala” di esperti del settore cinematografico, critici e non solo. Anche per questo motivo il contesto del Cineporto dell’Emilia-Romagna diventa un osservatorio privilegiato nel quale trascorrere quattro serate estive per vivere e indagare il meglio della “settima arte”.

«“Cine-Palmes” è la seconda rassegna cinematografica di proiezioni curata dal Cineporto, la prima si è concentrata sul cinema del reale; siamo da poco tempo reduci dal Festival di Cannes, abbiamo quindi deciso di proporre quelle che secondo noi sono le più belle Palme d’oro degli ultimi dieci anni del Festival», lo afferma Alessandra Stefani, produttrice, regista, fondatrice di Scarabeo Entertainment e del Cineporto dell’Emilia-Romagna, che sottolinea anche «la rinnovata attenzione al cinema d’autore che ha lasciato il segno, raccontato al pubblico da una selezione di critici, ospiti delle quattro serate». Questa nuova proposta di valore, comunque, rientra nell’ambito di una strategia di respiro più ampio: «Il mio obiettivo – aggiunge Stefani – è che il Cineporto diventi un punto di riferimento della provincia di Modena per un’offerta culturale che oltre al cinema coinvolgerà arte, musica e ricerca, con un programma ricco di sorprese a cui stiamo lavorando per l’inverno 2024».

Il programma

Si comincia martedì 9 luglio con Anatomia di una caduta (Francia – 152’ – 2023) di Justine Triet; Serena Nannelli, giornalista e critica cinematografica, introduce la pellicola che esplora il dramma familiare e le diverse sfaccettature della giustizia, mettendo in luce come eventi traumatici possano rivelare le complessità dei rapporti umani e della verità soggettiva. Palma d’oro al Festival di Cannes 2023, l’opera è stata anche candidata agli Oscar 2024 come miglior film.