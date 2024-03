Per la rassegna Concerti d’Oggi il Duo pianistico di Miodini e Maurizzi

ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events

Domenica 3 marzo alle ore 17:00 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il Duo pianistico formato da Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi: due straordinari concertisti e didatti che da sempre, oltre a una prestigiosa attività solistica nelle principali sale da concerto del mondo, condividono la gioia di fare musica insieme con programmi profondi e ricercati. Il concerto di domenica vedrà l'esecuzione della celebre Prima Suite dal Peer Gynt di Grieg (nella trascrizione per pianoforte a quattro mani dell'autore) e la monumentale Settima Sinfonia di Mahler nella geniale versione di Alfredo Casella: un appuntamento da non perdere.

Alberto Miodini da venticinque anni è il pianista del Trio di Parma, complesso con il quale si è affermato ai Concorsi Internazionali “Vittorio Gui” di Firenze, ARD di Monaco, Melbourne e Lione. Ha tenuto concerti per le più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero, tra i quali vanno ricordati quelli per l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, Amici della Musica di Firenze, Gran Teatro la Fenice di Venezia, Società del Quartetto di Milano, Filarmonica di Berlino (su invito di Claudio Abbado), Carnegie Hall, Konzerthaus di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Festival di Lucerna, Pierpaolo Maurizzi. Dall’affermazione al Concorso J. Brahms di Amburgo nel 1983 ha fondato il Trio Brahms e dedicato la sua vita musicale alla musica da camera. Si è esibito in Europa, Stati Uniti (esordendo al Dag Hammarskjöld Auditorium dell’O.N.U. a New York) Canada e America del Sud. E’ regolarmente invitato alle Festspiel-Kammerkonzert della Bayerische Staatsoper di Monaco, e nei Festival di Salisburgo, Hannover, Biennale di Venezia, Estate Chigiana di Siena e al Festival delle Nazioni di Città di Castello. Ha inciso per Tactus e Naxos e effettuato registrazioni per la RAI, ORF, SDR. E’ docente musica da camera al Conservatorio di Parma e deal 2017 coordinatore e docente con il Trio di Parma del Master di Alto Perfezionamento in musica da Camera.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L'Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all'ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it