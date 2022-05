A maggio e giugno una nuova rassegna musicale in piazzetta della Pomposa

Giovedì 12 maggio ha preso il via la rassegna musicale “Serate in Pomposa”, un’iniziativa immersa nel contesto storico di una straordinaria città d’arte che guarda al futuro, rivolto ad un pubblico intergenerazionale.

Le serate musicali di musica dal vivo e dj set faranno percepire a modenesi e non il ritorno alla normalità, in sicurezza, grazie alla macchina organizzativa messa in moto dai titolari dei pubblici esercizi che animano la Pomposa, (in ordine alfabetico: Al Goblet, Big Town Chupiteria, Labeerinto, Mob, Reset, Saba, Salumeria del Cardinale, Tiki Away), con il supporto di Modenamoremio e dei partners.

“Serate in Pomposa” è dedicata a tutti i lavoratori dello spettacolo, della somministrazione, ristorazione e intrattenimento, particolarmente toccati dalle chiusure e dalle restrizioni degli ultimi anni. L’iniziativa vuole essere un’occasione di sana socialità e di rivitalizzazione del centro durante la settimana.

Il programma

la rassegna ha preso il via giovedì 12 maggio con BERRY, Dj e grande entertainer conosciuto e amato dal pubblico modenese, a cui seguiranno i WELL OFF (18 maggio), MOMY (19 maggio), ERIC Dj e gli attesissimi party del MADE (Music And Dance Everywhere) (8 giugno) con il celebre Dj I.G.N.A., che vanta collaborazioni con dj del calibro internazionale come Marco Carola, Luciano, Jeff Mills, Seth Troxler, Jamie Jones e molti altri.

Infine, i ROCKAPPELLO (9 GIUGNO) animeranno Piazza Pomposa con la loro anima festaiola.