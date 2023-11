Alla Rassegna “Dal Duo al Quintetto” il Trio d’archi di Gambaro, Gramaglia e Succio

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65

Prezzo Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65

Prosegue la prima edizione della Rassegna Concertistica “Dal Duo al Quintetto” con il secondo appuntamento che si terrà Domenica 19 novembre 2023, alle ore 17, presso il Teatro "W. Facchini", in Piazza del Popolo a Medolla.

Protagonista del concerto sarà il Trio d’archi formato dalla violinista Giulia Gambaro, dal violista Simone Gramaglia e dalla violoncellista Margherit a Succio, con il programma “Anime romantiche”, una suggestiva esecuzione di due grandi capolavori di E. Dohnányi e di L. van Beethoven.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.

Giulia Gambaro Ha conseguito il Diploma Accademico di I livello in Violino con 110 e lode e menzione presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano nella classe del M° C. Feige, dove attualmente frequenta il Master. Dopo essersi perfezionata in Musica da Camera presso la Fondazione Accademia Internazionale di Imola, presso la Scuola di Musica di Fiesole e la Fondazione Accademia Perosi di Biella, prosegue i propri studi in ambito cameristico presso l’Accademia Stauffer di Cremona, il Jeunesses Musicales Deutschland’s Chamber Music Campus dello Schloss Weikersheim e il Conservatoire à rayonnement régional di Parigi, dove è recentemente stata selezionata per intraprendere il corso di alto perfezionamento in quartetto d’archi come primo violino del Quartetto Rilke.

Giulia ha ottenuto diversi Primi Premi come solista in svariati concorsi, tra cui Città di Giussano, Fondazione Milano, Premio Antonio Salieri, Premio Vittoria Caffa Righetti e Rovere d’oro. Con il quartetto con pianoforte Quartetto Hayez ha conseguito il Primo Premio al concorso Città di Palmanova, dove l’ensemble si è distinto come unico gruppo cameristico italiano passato in finale.

Giulia è impegnata in un’intensa attività concertistica: con il Quartetto Rilke si è esibita per importanti festival, tra cui Società del Quartetto di Milano, Società dei Concerti Trieste, Istituto Italiano di Cultura di Helsinki; con la pianista Gledis Gjuzi si è esibita per La Follia Nuova ODV e Brianza Classica.

Importanti, inoltre, le collaborazioni con i festival MILANO MUSICA e Associazione Manifestare Opportunità. Giulia è spalla d’orchestra dell’Ensemble Bell’Opera e violino di fila dell’Orchestra da Camera Canova, compagini con le quali si è esibita in Italia e all’estero.

Simone Gramaglia Strumentista versatile ed intellettualmente curioso, è considerato uno dei migliori violisti della sua generazione.

Inizia lo studio della viola a 16 anni, si diploma sei anni dopo ed intraprende subito una carriera concertistica internazionale. Suoi maestri sono stati L. Brusini, B. Giuranna e M. Kugel; fondamentali sono stati inoltre i ruoli di Piero Farulli e di H. Beyerle per la sua formazione cameristica.

Membro fondatore nel 2000 del Quartetto di Cremona, si dedica con passione alla musica da camera, collaborando con artisti quali Antonio Meneses, Lawrence Dutton, Jamie Walton, Eckart Runge, Giovanni Sollima, David Orlowsky, Pavel Haas String Quartet, Emerson String Quartet, ed esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo (tra le altre, Lincoln Centre New York, Konzerthaus Berlin, Wigmore Hall London, Concertgebouw Amsterdam, Santa Cecilia, NCPA Beijing, Salle Gaveau Paris, Teatro Colon Buenos Aires).

Dal 2012 suona in duo con il chitarrista Luigi Attademo, con il quale ha inciso un CD interamente dedicato a Niccolò Paganini.

Il suo repertorio spazia da Bach al Novecento, con una particolare attenzione per la Musica Contemporanea. Come solista e con il Quartetto di Cremona ha registrato per Decca, Audite e Brilliant e i suoi concerti sono regolarmente trasmessi dalle principali radio di tutto il mondo.

È docente di Quartetto d’archi all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e del corso di viola e quartetto di Music With Masters, di cui è fondatore e direttore artistico. Oltre che attraverso la sua attività didattica, si dedica intensamente a sostenere i giovani musicisti e soprattutto i quartetti d’archi attraverso il progetto internazionale “Le Dimore del Quartetto”, di cui è direttore artistico e per cui ha selezionato più di 90 giovani quartetti da tutto il mondo.

È stato docente di viola al Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova e docente di Musica da Camera al Conservatorio di Musica “A. Peri” di Reggio Emilia. Attualmente è docente di Musica da Camera al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

Scrive inoltre la rubrica “L’Angolo del Quartetto” su Archi Magazine.

Margherita Succio Nata a Genova, consegue nel 2020 il Diploma Accademico di I Livello presso il Conservatorio di Alessandria nella classe di Claudio Merlo, con la votazione di 110 e lode e menzione speciale.

Fondamentale l’incontro con Antonio Meneses all’età di 14 anni con il quale studia all’Accademia Walter Stauffer, all’Accademia Chigiana di Siena e all’Hochschule der Künste Bern, dove ottiene nel 2022 il Master of Art in Music Performance Classical, con il massimo dei voti ed una menzione speciale per aver conseguito nei due anni accademici 173 CFA, su 120 richiesti per l’ottenimento del Diploma, e un Minor di Musica da Camera con Patrick Jüdt. Negli anni accademici è titolare ESKAS, la Borsa d’eccellenza della Confederazione svizzera per ricercatori e artisti stranieri; è sostenuta inoltre dalla Fondazione Boubo Music Foundation di Basilea.

Consegue il Premio “Roscini-Padalino” alla 18° edizione e il Premio Pirastro Young Artist dell’EMF di Monaco di Baviera, nella classe di Steven Isserlis.

Dal 2022, è allieva di Giovanni Gnocchi presso il Corso di Alto Perfezionamento Musicale “SOLO” dell’Accademia Filarmonica di Bologna e, con il sostegno della De Sono, frequenta il Master of Music nella classe di Gabriel Schwabe presso il Conservatorium Mastricht.

Ammessa ai più prestigiosi Festival nazionali ed internazionali, si è esibita tra gli altri: al Festival Lucca Classica con Enrico Bronzi, alla Generationen Haus di Berna, a Palazzo Notari di Perugia, al Konservatorium Zürich, a Palazzo Trevisan degli Ulivi di Venezia per il Consolato svizzero con Maria Semeraro.

Ha all’attivo diverse collaborazioni, tra cui: il Trio Antares con il violinista Paolo Andreoli ed il pianista Cesare Pezzicon ed il Parallel Duo con il chitarrista Marco Surace.

Dalla stagione 2022-2023 è inoltre membro dei Chaarts Chamber Artists, formazione cameristica con sede a Zurigo.

All’attività di interprete affianca con successo l’impegno come autrice e ricercatrice indipendente ed è l’ideatrice della rubrica Violoncello In-Audito per la rivista musicale Quinte Parallele. Nel 2023 incide inoltre per l’etichetta Brilliant Classic un disco monografico su Ermanno Wolf Ferrari con il Quartetto Eos e Matteo Rocchi.

La rassegna concertistica di musica classica “Dal Duo al Quintetto”, che è organizzata dal Comune di Medolla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, è strutturata in sei appuntamenti musicali che diventano particolari occasioni di incontro con interpreti e solisti per conoscere il grande repertorio strumentale. Tutti i concerti, che ci accompagneranno fino a marzo 2024, si terranno di domenica e avranno luogo presso il Teatro "W. Facchini" di Medolla con inizio sempre alle ore 17.