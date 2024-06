Serate estive al Castello di Montegibbio: ecco il programma

Torna anche quest'anno, puntuale come ad ogni estate, la stagione di appuntamenti estivi nella corte del Castello di Montegibbio, organizzati dal Salotto Regina in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti ed il patrocinio del Comune di Sassuolo. Gli appuntamenti musicali e culturali sono accompagnati da proposte per aperitivo e cena nella corte, con apertura a partire dalle ore 19.

Programma di giugno

mercoledì 19/06 - Live Music: Oratorio Ancora & Macachi

venerdì 21/06 - Live Music: Foot Print

sabato 22/06 - Live Music: Gabriluk Band

mercoledì 26/06 - Un Castello di Libri: Elisa Guidelli - Il romanzo di Matilda

venerdì 28/06 - Live Music: Radio Banana

sabato 29/06 - Live Music: Toro Toro Taxi

Programma di luglio

lunedì 01/07 - Radio Antenna 1

martedì 02/07 - Serata in collaborazione con Anffas Sassuolo

mercoledì 03/07 - Un Castello di Libri: Geraldina Gottardi - Il privilegio (presentato da Antonia Bertoni)

venerdì 05/07 - Live Music: La Centrale del Latte

sabato 06/07 - Live Music: 3 Way Cross

lunedì 08/07 - Radio Antenna 1

martedì 09/07 - Serata in collaborazione con Per Vincere Domani

Mercoledì 10/07 - Un Castello di Libri: Carlo Gregori - La donna orgasmo (presentato da Geraldina Gottardi)

venerdì 12/07 - Live Music: Massimo Barbari & Friends + special event "Pizzaiuolo on the road"

sabato 13/07 - Live Music: The Ison Gift Trio

lunedì 15/07 - Radio Antenna 1

martedì 16/07 - Serata in collaborazione con Mete Aperte

mercoledì 17/07 - Un Castello di Libri: Antonia Bertoni - Come acqua sui sassi

venerdì 19/07 - Live Music: Soul Out

sabato 20/07 - Live Music: Work in Progress

lunedì 22/07 - Radio Antenna 1

martedì 23/07 - Un tortello per il Rwanda (11° edizione)

mercoledì 24 - Un Castello di Libri: Nicoletta Magnani - Io vivo di inizi (presentato da Monica Luisa Franzoni)

venerdì 26/07 - Live Music: Look 4 Bass

sabato 27/07 - Live Music: Massimo Barbari & Francesco Guerra

lunedì 29/07 - Radio Antenna 1

martedì 30/07 - Serata in collaborazione con la Parrocchia di Montegibbio e il Circolo Boschetti Alberti

mercoledì 31/07 - Un Castello di Libri: Lucia Ballerini - Il volo in una stanza (presentato da Geraldina Gottardi)