Per la rassegna Musica su Misura la commedia musicale "Viaggi siderali… con Wiki"

La commedia musicale vede protagonisti un gruppo di ragazzi che, a causa di un imprevisto blackout, si trova a passare un pomeriggio tra i tanti libri contenuti nella ‘sontuosa ed imponente‘ libreria della nonna. Sarà un caso fortuito che li porterà ad estrarre da un ripiano un piccolo volumetto, attratti dalla copertina che ritrae figure simili a un videogioco che, al momento, non possono utilizzare. Il libro estratto è La vera storia di Luciano di Samosata, autore del secondo secolo dopo Cristo, primo romanzo di fantascienza, volutamente grottesco ma storico ispiratore della letteratura di genere sorta nei secoli successivi.

La lettura, all’inizio ostica, innescherà nei protagonisti una giocosa ma profonda curiosità oltre a svariati interrogativi che la nonna, ex insegnante di latino e greco ora in pensione, sarà ben lieta di dirimere sostituendosi all’enciclopedia digitale, momentaneamente indisponibile, tanto da essere ribattezzata ‘Nonna Wiki’. “È un testo al quale lavoro da alcuni anni nelle scuole elementari – spiega Gattolin, anche direttore del coro di voci bianche - con la volontà di far recitare gli studenti perché si esprimano con il loro linguaggio, facendo venire fuori le loro caratteristiche. Allo stesso tempo, ho tentato di coinvolgere gli studenti facendoli scoprire nella storia e nella letteratura elementi a loro già familiari e spesso presenti nei loro giochi.”

Il cast dell’opera, ad eccezione di Francesca Nascetti nella parte della Nonna, è tutto formato da giovani del coro di voci bianche, con i solisti Federico Lauriola, Elena Pignatti, Anna Elvezzi, Emma Stella, Erika Ranieri, Alice Chierici, Matilde Marzaduri, Cristiano Luppi, e con la partecipazione dell’attore Marco Marzaioli. La produzione musicale dello spettacolo, anch’essa curata da Paolo Gattolin, vede la partecipazione dell’Orchestra da camera e delle Voci del Liceo musicale Carlo Sigonio. L’allestimento scenico, per la regia di Tony Contartese e le luci di Andrea Ricci, è stato curato dagli studenti dell’I.I.S. A. Venturi con i costumi degli studenti dell’I.P.S. Cattaneo-Deledda. La scenografia si è avvalsa anche della preziosa collaborazione di Arca Lavoro - Impresa Sociale per il riuso di mobilio e attrezzeria di scena e del progetto Itinera di Aliante Cooperativa Sociale per l’inserimento di giovani penalizzati dal periodo di pandemia.

“Dopo l’isolamento sociale dovuto al Covid – spiega Tony Contartese, che per STED ha curato anche la preparazione attoriale -, che si è aggiunto a quello indotto spesso dalle nuove tecnologie, questo spettacolo ci ricorda come sia importante stare insieme, come si stava una volta, e vi ritroviamo il desiderio di vedersi, di parlarsi, di condividere. Ma soprattutto scopriamo quanto sia importante fantasticare, e la capacità delle persone, in questo caso di giovani, di poter superare le difficoltà attraverso la propria fantasia che può diventare anche collettiva. Ma è uno spettacolo per tutti, anche per i grandi: siamo noi gli insegnanti dei nostri ragazzi dopo tutto, e molte volte sta anche a noi inventarci qualcosa come fa la ‘nonna Wiki’”.

L’opera avrà una replica riservata alle scuole lunedì 22 alle 10.

Biglietto intero €15,00, fino a 18 anni €5,00, da 19 a 27 anni €7,50, da 28 a 33 anni €12,00, da 65 anni in poi € 10,50. Biglietti: online sul sito internet del teatro, presso la biglietteria del Teatro o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.