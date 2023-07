Rassegna A riveder le stelle: Appunti e suoni di pace

Giovedì 20 luglio alle ore 21 nella Corte delle Sale della Meridiana a Vignola il secondo appuntamento di A riveder le stelle con “Appunti e suoni di pace”.

Nel secondo appuntamento si esibiranno Andrea Adani, chitarra e voce e Daniele Hammond, pianoforte, con lo spettacolo musicale Appunti e suoni di pace. I due artisti "racconteranno" il dissenso alla guerra attraverso i migliori pezzi della canzone d'autore: da De Gregori a De André, da Vecchioni a Guccini, da Lennon a Dylan. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma completo è consultabile su www.fondazionedivignola.it “Appunti e suoni di pace” è uno spettacolo-racconto fatto di parole e canzoni in cui i due musicisti Andrea Adani, voce e chitarra e Daniele Hammond, pianoforte, attraverso la forza della musica vogliono condurre lo spettatore a riflettere sull’inutilità dei conflitti.

Verranno interpretati i brani “impegnati” dei più noti cantautori come Vecchioni, Guccini, De André, De Gregori, Lennon e Dylan perché, come afferma la canzone di De Gregori, “la storia siamo noi”. L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati. Gli appuntamenti della rassegna A riveder le stelle si svolgeranno nella Corte delle Sale della Meridiana, Via L. A. Muratori, 1 – Vignola (MO)