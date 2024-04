Ravarino Honda Four Friends, al via la terza edizione del raduno di appassionati

La cornice dove si svolgerà questo bellissimo evento sarà all'interno di un bellissimo parco facente parte di un’antica palazzina dell'800 situata nelle campagne di Ravarino, piccolo paese in provincia di MO, che ospiterà la terza edizione del raduno di tutti gli appassionati delle bellissime Honda Four, le mitiche moto degli anni 70.

Sarà una giornata dove i partecipanti potranno parcheggiare la propria moto all'interno di questo bellissimo contesto , e ammirare altri modelli di Honda Four dalla più Iconica CB750 Four alla più piccola CB 350 Four. La giornata darà l'occasione a tutti gli appassionati di parlare e confrontarsi con altri possessori di queste bellissime moto degli anni 70.

L'evento inizierà alle ore 10.00 di sabato 18 Maggio, Welcome di benvenuto. Pranzo alle ore 13.00 ci si sposterà da Ravarino verso il ristorante, occasione per muoversi tutti insieme con le Four percorrendo strade in mezzo alla bellissima campagna del Modenese.

Per chi fosse interessato ad unirsi al pranzo, insieme al gruppo Honda Four Friends , può chiedere info scrivendo a hondafourfriends@gmail.com, ricordiamo che i posti sono limitati e solo su prenotazione , costo del pranzo 25.00 € .

Dopo pranzo si ritornerà a Ravarino e ci si rilasserà all'interno del parco della Palazzina, durante il pomeriggio ci sarà anche uno spazio per chiedere informazioni e consigli ai nostri esperti, sia sulla meccanica che sul restauro. L'anno scorso erano presenti oltre 130 Honda Four , quest'anno prevediamo un numero maggiore visto le adesioni già arrivate. Vi aspettiamo Honda Four Friends Group