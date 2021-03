Razzismo e antirazzismo, tra passato e presente: Unimore lancia il nuovo ciclo di seminari

La storia e la memoria del razzismo coloniale e fascista e le attuali forme di razzismo nonché le esperienze di antirazzismo italiani saranno al centro di un ciclo di seminari proposto dal Dipartimento di Studi Linguisti e Culturali di Unimore.

A curare il percorso dal titolo “Razzismo e antirazzismo in Italia, percorsi tra passato, memoria e presente” sono le professoresse Valeria Ribeiro Corossacz, docente di Antropologia del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e Tatiana Petrovich Njegosh, docente di Lingue e letterature anglo-americane del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.

Gli incontri saranno l’occasione per mappare il razzismo in interconnessione con il sessismo, per introdurre le più importanti categorie d’analisi (“razza”, bianchezza, nerezza); fare riferimento alle principali manifestazioni di razzismo in Italia (antimeridionalismo; razzismo antinero coloniale e fascista; antisemitismo e leggi razziali e antisemite; nuovi razzismi e migrazioni; antiziganismo e segregazione abitativa/educativa di rom e sinti); tracciare le linee più rilevanti dell’antirazzismo italiano.



Il primo appuntamento si terrà giovedì 18 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 e sarà dedicato al tema “Come decolonizzare i saperi e le pratiche?” curato da Tatiana Petrovich Njegosh e Valeria Ribeiro Corossacz. Ad aprire l’incontro la Prof.ssa Claudia Canali, Presidente CUG Unimore e la Prof.ssa Natascia Mattucci, Presidente CUG Unimc. Il secondo incontro si terrà mercoledì 31 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 e sarà rivolto a “Razzismo e sessismo: storia, memoria del colonialismo e decolonizzazione” a cura di Valeria Deplano e Selam Tesfai. Il terzo seminario sarà giovedì 15 aprile, dalle ore 17.00 alle 19.00 dove Paula Baudet Vivanco e Ndack Mbaye affronteranno il tema “Cittadinanza, italianità, bianchezza”, mentre il quarto ed ultimo incontro si terrà giovedì 6 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00 e vedrà Sergio Bontempelli e Mackda Ghebremariam Tesfaù trattare il tema “Contro la segregazione e oltre la retorica dell’accoglienza: l’antirazzismo tra passato e presente”. Il link ai seminari sarà disponibile sul sito del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore.

Il ciclo di seminari è promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, dal Seminario permanente sul razzismo e sessismo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Macerata, con il patrocinio dei CUG di Unimore e di Unimc.