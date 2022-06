Concorso Internazionale di Canto Lirico "N. Ghiaurov", i vincitori in concerto a Modena

Mercoledì 29 giugno alle ore 20.45 presso il chiostro del Teatro Tempio di Modena in viale Caduti in Guerra 196 si terrà il secondo recital lirico della rassegna Vox Mutinae 2022 'Dove le Arti si incontrano' promossa ed organizzata dall’Associazione artistico-culturale Actea di Modena con il patrocinio del Comune di Modena, realizzata in collaborazione con i Lions Club di Modena e con il Teatro Tempio.

Nel concerto si esibiranno i vincitori, rispettivamente del terzo e del secondo premio dell'ultima edizione del Concorso Internazionale di canto lirico Vox Mutinae “Nicolaj Ghiaurov”, il baritono Hwan An e il soprano Alessia Panza, giovanissima artista bresciana già brillantemente distintasi anche all’estero in esibizioni sui palcoscenici di importanti realtà quali New York, Greenwich, Stamford, Varsavia, Alicante. Alessia Panza ha, inoltre, già collaborato con prestigiosi festival quali il Verdi di Parma, nel quale ha debuttato in Simon Boccanegra diretto dal M° Donato Renzetti e il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca dove tra poco più di un mese debutterà nell’opera “Le Joueur” di S.Prokofiev e nella “Beatrice di Tenda” di V. Bellini nel ruolo della protagonista.

Al recital prenderà parte anche il basso Strahinja Djokic, vincitore del primo premio assoluto e del premio Ghiaurov per il miglior basso nell'edizione 2019 del Concorso Vox Mutinae “Nicolaj Ghiaurov”. Artista giovane, si è già distinto collaborando con importanti realtà internazionali (Teatro Nazionale di Belgrado, Teatro Nazionale Serbo di Novi Sad, Sofia Opera and Ballet) anche come pianista accompagnatore. In passato, ha frequentato l'Istituto Vecchi-Tonelli di Modena.

Il programma musicale del concerto spazierà tra celebri brani operistici e musica da camera e permetterà di apprezzare e far conoscere al pubblico giovani artisti di grande talento e professionalità che già hanno al loro attivo esibizioni in importanti teatri ed eventi musicali. Gli interpreti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Stefano Seghedoni.

Il concerto sarà anche la giusta occasione nella quale ACTEA presenterà il nuovo presidente, la Dott.ssa Eddy Lovaglio, professionista con grande esperienza in ambito artistico e organizzativo. L'evento è a ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione ai seguenti recapiti: acteamodena@gmail.com cell. +39 3276151156