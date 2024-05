Recital lirico all'Hangar Rosso Tiepido: sul palco Fan Zhou e Maria Laura Iacobellis

Sabato 1 giugno 2024 alle 18, presso Rosso Tiepido Hangar, via Emilia Est, 1420/2 a Modena, si esibiranno in un recital lirico due giovani soprani che hanno vinto le scorse edizioni del Concorso Internazionale di canto lirico intitolato al grande basso Nicolaj Ghiaurov: la vincitrice del terzo premio del Concorso 2023, Fan Zhou, e la vincitrice del secondo premio dell'edizione 2022 del Concorso, Maria Laura Iacobellis.

Fan Zhou si è specializzata all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Durante il suo periodo di studi ha maturato numerose esperienze artistiche (tra cui , ad esempio, il ruolo della Contessa ne Le nozze di Figaro) ed ha vinto numerosi concorsi. Ha debuttato al Teatro alla Scala in varie produzioni scaligere, ha cantato in importanti ruoli in Italia ed all’estero (Armida[G.Rossini], Adina di L'elisir D'amore ed altri) ed altre importanti esibizioni sono in programma per la stagione 2024 : Violetta ne La Traviata, Oscar in Un ballo in Maschera, Musetta ne La Bohème, etc… inoltre canterà sul palco della Scala con l’ Ensemble Barocco scaligero.

Maria Laura Iacobellis ha conseguito con il massimo dei voti la laurea di II livello in Discipline musicali con Menzione d’onore presso il Conservatorio di Matera. Si è diplomata inoltre in composizione con il massimo dei voti e la lode. In diverse occasioni ha interpretato i ruoli di Adina (L’Elisir d’amore), Donna Anna (Don Giovanni), Musetta (La Bohème), Nannetta (Falstaff), Corinna e Delia (Il viaggio a Reims), Pamina (Il flauto magico), Liù (Turandot), Armida (Rinaldo, al Teatro La Fenice di Venezia) ed altri. Frequenta inoltre il repertorio sacro. Si è aggiudicata numerosi premi e riconoscimenti in prestigiosi concorsi lirici a livello nazionale e internazionale. E’ attualmente docente di Canto Lirico presso il Conservatorio ‘L. Marenzio’ di Brescia.



Le due giovani cantanti saranno accompagnate dal pianista M° Stefano Seghedoni, che ha lavorato con prestigiosi artisti di fama internazionale quali: Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov, Placido Domingo, Nicola Martinucci, Richard Bonynge, Leone Magiera, Enzo Dara ed altri ; è attivo inoltre come accompagnatore, attività che lo ha portato a effettuare concerti in sedi prestigiose in Italia ed in Giappone.

La rassegna 'Vox Mutinae' 2024 , giunta quest'anno alla sua settima edizione, è organizzata da Associazione artistico-culturale Actea a.p.s., che ha come finalità quella di promuovere i giovani artisti emergenti e di talento, contribuendo alla valorizzazione della tradizione lirica del nostro territorio. L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - consigliata la prenotazione. (Per eventuali prenotazioni o informazioni: acteamodena@gmail.com - cell. +39 377.4728626).