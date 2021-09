Lirica, al Teatro Tempio un recital in memoria di Nicolaj Ghiaurov

Per la rassegna Vox Mutinae 2021, lunedì 13 settembre alle ore 21.00 presso il teatro Tempio di Modena si terrà un recital lirico dedicato al grande basso bulgaro naturalizzato modenese e marito di Mirella Freni Nicolaj Ghiaurov, che è stato uno degli interpreti più straordinari e carismatici del panorama operistico mondiale. L'evento, organizzato e promosso dall'Associazione Actea a.p.s. e

l'Associazione Tempio a.p.s., vedrà la partecipazione del basso Davide Ruberti , del soprano Larissa Alice Wissel e della pianista Yuri Yasuda.

Davide Ruberti, perfezionatosi nella prestigiosa Accademia di canto lirico del M.o. Carlo Bergonzi, ha cantato nei maggiori Teatri italiani - tra cui La Fenice di Venezia - diretto da grandi direttori d'orchestra come Gianandrea Gavazzeni, Peter Maag, Zubin Mehta. Larissa Alice Wissel , perfezionatasi al Mozarteum di Salisburgo, ha vinto importanti concorsi quali il concorso As.li.co di Como, Rheinsberg a Berlino, il Concurso internacional de Canto 'Opera de Tenerife' e Concorso Salice d'oro a Novara; è stata tra i vincitori del Concorso internazionale di canto lirico Nicolaj Ghiaurov 2019 a Modena. Ha cantato in importanti teatri italiani interpretando ruoli di primo piano in numerose opere quali Les Contes d'Hoffmann, la Bohème, Carmen, Orfeo ed Euridice, Don Pasquale, La Vedova allegra.

Yuri Yasuda ha iniziato la sua carriera in Giappone, è stata maestro collaboratore in numerose produzioni della fondazione Tokyo Nikikai Opera , dell' Orchestra Filarmonica di Kanagawa e della Sofia National Opera. Ha studiato con maestri di fama internazionale quali Leone Magiera, Giovanna Vighi, Julio Alexis Munos, Yoichi Miura, ha collaborato come pianista accompagnatrice in innumerevoli concerti e masterclass, tra cui il concerto dei vincitori del concorso internazionale di canto lirico Nicolaj Ghiaurov 2019.

L'evento sarà anche l'occasione per rendere un breve omaggio in versi al nostro più grande poeta e padre della lingua italiana Dante Alighieri, nell'anno dedicato alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte.

Costo del biglietto: € 10,00. Ingresso riservato ai soci. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. Prenotazione: 349 1931877.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...